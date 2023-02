Už od 10.00 nastoupí celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice k souboji s divizní Starou Říší. Týden před začátkem jarních odvet však řeší nepříjemné problémy. „Místo toho, abychom ladili sestavu a naši hru, je nás čím dál méně. Doufám, že se z virózy, která kabinu postihla, dostaneme co nejdříve. Kdo bude v sobotu k dispozici, se uvidí až před zápasem,“ postýskl si kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho protějšek z Nového Města podobné problémy řešit nemusí. „Máme nějaká nachlazení, ale věřím, že budeme na generálku proti Živanicím kompletní,“ doufal trenér Vrchoviny Lukáš Michal.

Ten mohl nahlásit jedinou zimní posilu. „Střední záložník David Ráliš u nás pro jaro zůstane. Je to dynamický typ hráče, hodně soubojový, jen si musí zvyknout na vyšší tempo třetí ligy,“ sdělil.

Na východě Čech se mančaft z Vysočiny představí od 16.00. „Testovat už sice nebudeme, ale zátěž v utkání rovnoměrně rozložíme na všechny hráče,“ řekl Michal.

Z divizních mužstev, jimž jarní část odstartuje až za tři týdny, se v domácím prostředí představí jen trojlístek. Juniorka FC Vysočina vyzve od 11 hodin Hlinsko. O půldruhé hodiny později se fotbalisté Humpolce utkají s Poříčím. A v 15.00 má na Bouchalkách začátek měření sil Žďáru nad Sázavou a Vysokého Mýta.

Zahraničního soupeře si pozvala Bystřice nad Pernštejnem. Rovněž od 15 hodin ji na umělé trávě v Třebíči čeká rakouský Irnfritz. „Dosud jsme sestavu hodně točili a dávali šanci mladším hráčům. Toto a zbylé dvě utkání přípravy už ale budeme nastupovat v nejsilnějším složení,“ prozradil kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

V zimní pauze jeho celek posílil na pozici stopera. „Ondra Toman z Počítek se jevil hned od začátku velice dobře. Je to vysoký, rychlostní typ, má v sobě slušný potenciál. Navíc je mu teprve šestadvacet a právě střední generace nám nyní v týmu chybí. Proto jsme nešli cestou hostování, ale rovnou jej koupili,“ nastínil.

Další trojice hráčů může za Lužánky dorazit z třetiligového Blanska. „Zatím je to ale neoficiální. Vrátit by se mohl záložník Chloupek, plus nám Blansko nabídlo další dva hráče,“ popisoval.

O Chloupka by v Bystřici znovu stáli, u dalších dvou hráčů je situace otevřená. „Nejprve s nimi chci mluvit, zda vůbec mají zájem u nás hrát. Bez toho nemá jejich příchod smysl, navíc ty kluky pořádně neznám,“ krčil rameny Veselý.

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY KLUBŮ Z VYSOČINY V MSFL A MS DIVIZI D

SOBOTA: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – STARÁ ŘÍŠE (10.00), JIHLAVA B – Hlinsko (11.00), Blansko – VELKÁ BÍTEŠ (12.30), HUMPOLEC – Poříčí (14.00), BYSTŘICE N. P. – Irnfritz (UT Třebíč), ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Vysoké Mýto (oba 15.00), Kutná Hora – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, Živanice – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (oba 16.00), Táborsko B – SPEŘICE (18.00).