Na vítěznou stezku je poslal navrátilec na trenérskou lavičku Dušan Chalupa. „Chceme se hlavně zachránit. V předešlé sezoně nás zachránil koronavirus,“ glosuje.

Třetí výhra Nového Rychnova byla z hlediska konečného skóre jednoznačná. Start na hřišti Černíče vyhrál 5:1. „Hrálo se důrazně, v poli to bylo vyrovnané. Na co jsme sáhli, to byl gól,“ zachoval si nadhled Dušan Chalupa a pochválil veterána v brance. „Soupeř měl dvě šance, při obou nás podržel Ivan Císař,“ řekl na adresu dvaapadesátileté persony.

I přes skvostný vstup do sezony nemají v Novém Rychnově velké oči. „Chceme se hlavně zachránit. Pokud budeme ve středu tabulky, bude to něco navíc,“ naplánoval kouč.