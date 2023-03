Zimní přípravu na dvanáct jarních odvet začal aktuálně nejlepší třebíčský klub v polovině ledna. Do konce února absolvoval tři přípravná utkání i plánované týdenní soustředění v Chorvatsku, které se uskutečnilo ve druhé polovině února.

Už na prahu února FŠ Třebíč vyhrála 4:2 v Tasovicích, které patří k lepším účastníkům divizní skupiny D. Pak prohrála v Brně s Líšní 3:4 a v dalším herním testu podlehla 1:3 rakouskému SC Wullersdorf, týmu na úrovni krajského přeboru.

Fotbalový krajský přebor začíná. Dočká se konečně Pelhřimov vytouženého postupu?

„Zimní příprava se nám podařila podle plánu a myslím, že byla opravdu kvalitní. Na jaro bychom měli být připraveni dobře,“ poznamenal Tomáš Franěk, asistent trenéra Jaroslava Boráka, který posílil realizační tým FŠ Třebíč loni v létě. Do realizačního týmu patří ještě kondiční trenér Michal Rabenseifner, fyzioterapeutka Lucie Bartošová a vedoucí mužstva Miroslav Paděra.

Lídr B skupiny I. A třídy chce odehrát ještě dvě přípravná utkání, v sobotu 11. března s divizní Velkou Bíteší a o týden později jako generálku před jarními soutěžními boji zápas s účastníkem krajského přeboru Náměští nad Oslavou-Vícenicemi. „Poslední přípravné utkání bychom rádi odehráli už na přírodní trávě,“ zmínil Tomáš Franěk.

Kádr FŠ Třebíč se během zimy změnil jen minimálně, z hostování ve Velkém Meziříčí se vrátil brankář Šimon Slabý. Vizitku mužstva s nejlepším útokem v soutěži potvrzoval v první řadě sedmnáctigólový Tomáš Hobza, jeho doplňovali zejména Marek Hobza a Jan Zahrádka. FŠ Třebíč měla na druhé straně i nejlepší obranu. „Stále platí, že chceme co nejrychleji postoupit do krajského přeboru, věříme, že se nám to podaří,“ dodal Tomáš Franěk.

Fotbalisté Pohledu s Pacovem za zády jdou do jarních bojů se slušným náskokem

Za třebíčskou FŠ se zformovala trojice Žďár nad Sázavou B, Jemnicko a Herálec, kterou dělí jednobodové rozestupy. Herálec má pak šestibodový náskok na HFK Třebíč a Šebkovice.

Na chvostu tabulky skupiny je s devíti body Nedvědice, jen o tři body víc má předposlední Velký Beranov. Docela vyrovnaná je ovšem celá druhá polovina tabulky, poslední Nedvědice ztrácí na osmý Měřín jen osm bodů.