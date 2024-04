Utkání záložních celků v Kamenici bylo rozhodnuto za čtvrt hodiny. To už domácí vedli jasně 3:0. „Určitě nám takový vstup do utkání moc pomohl,“ přitakává domácí kanonýr Radim Měkuta. „Navíc oni přijeli s pár dorostenci v sestavě a to bylo znát. Když jsme se dostali do vedení, už jsme si utkání v klidu hlídali.“