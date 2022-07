Ten si je dobře vědomý toho, že Nová Ves neprodá kůži lacino. „Sice jsme pořád v přípravě, ale duel má příchuť soutěžního zápasu. Je to derby, v Nové Vsi je pouť, očekáváme dobrou diváckou kulisu,“ tvrdí Pohanka.

O motivaci má úřadující třetí tým krajského přeboru postaráno. „My jsme dvakrát za sebou vyhráli krajský pohár. Loni jsme kvůli covidu o Mol Cup přišli, takže o to více jsme natěšení. Žďár je pro nás navíc z hlediska atraktivity nejlepší možný soupeř. Trenér soupeře u nás působil, je to derby se vším všudy,“ připomíná za domácí tábor aktuální kouč Ondřej Šandera.

Pohárový víkend

MOL Cup, předkolo

23. 7., 17.00

Nová Ves - Žďár n. S.

Pohár KFS Vysočina, 1. kolo

24. 7., vše od 17.00

Mírovka - Bedřichov, Křižanov - Rapotice, Myslibořice - Kouty, Velký Beranov - Slavoj Polná

Velkým soupeřem pro oba týmy by mohly být tropické teploty, které momentálně v Česku panují. „Jak se říká, podmínky budou pro všechny stejné, ale záleží, kdo se s vedrem dokáže popasovat lépe,“ usmívá se žďárský kouč Pohanka. „S tím se musí v červenci počítat. Kádr máme široký, není se na co vymlouvat,“ kontruje Šandera.

Cesta k úspěchu je podle obou jasná. „Musíme se dostávat rychle pod balon, aby Žďár nechodil do rychlých brejků. Dá se očekávat, že soupeř bude mít více ze hry, proto musíme být efektivní. Každá neproměněná šance může hodně mrzet, asi jich moc mít nebudeme,“ přemítá Šandera.

„Soupeř má sílu v individualitách, bude důležité nenechat jim prostor. Podle mého názoru ale klíčová bude koncovka. Oba týmy se ve střílení gólů trápí, rozhodne přesnost v zakončení,“ tvrdí Pohanka.

Vítěz měření sil nastoupí v dalším kole Mol Cupu proti Velké Bíteši, ale v sázce je ještě atraktivnější soupeř. „Druholigová Jihlava, to by byla pro hráče i fanoušky hezká odměna,“ uzavírá Pohanka. „Los známe, ale tak daleko se nedíváme. My musíme jít krok za krokem,“ dodal Šandera.