Nový ročník fotbalového krajského přeboru Vysočiny nabídne hned v úvodním kole velký tahák. Největší favorit soutěže, fotbalisté Pelhřimova, v neděli zavítají na půdu Nové Vsi.

Naposledy se fotbalisté Pelhřimova (v bílých dresech) a Nové Vsi utkali loni v říjnu. Prvně jmenovaní byli na domácím stadionu úspěšnější, když v desetibrankové přestřelce zdolali klub z Novoměstska 6:4. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Právě ta by přitom měla patřit mezi smečku největších pronásledovatelů, která se pokusí hráčům klubu z města kuriozit znepříjemnit cestu za návratem do moravskoslezské divize. „Pelhřimov je sice favoritem celé soutěže, my ale chceme doma zvítězit,“ zdůraznil trenér Nové Vsi Václav Pohanka.