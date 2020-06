Fotbalové aktivity ve městě rekordů a kuriozit se tak na čas přesunou na umělý povrch stadionu Za Kalvárií. „Když půjde všechno dobře, hřiště budou opět k dispozici na jaře příštího roku,“ řekl k akci, která vyjde na bezmála sedmatřicet milionů korun trenér pelhřimovských fotbalistů Pavel Regásek.

Ten se může spolu se svými svěřenci těšit na nový travnatý pažit, který vznikne díky městu Pelhřimov, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. „Od začátku června nemáme hřiště. Všechny naše týmy proto trénují na umělé trávě. Proto se snažíme maximálně využívat možností sehrát přípravné zápasy na přírodní trávě našich soupeřů,“ vysvětlil kouč Pelhřimova.

Klub, který se netají postupovými ambicemi do moravskoslezské divize, bude bez přírodní trávy až do konce kalendářního roku. „Na obou travnatých hřištích se kompletně bagrují podklad i závlaha. K tomu nový tartan a střídačky, je to opravdu celková rekonstrukce. Když to dobře půjde, hřiště budou opět k dispozici na jaře příštího roku. Celý podzim tak budeme v azylu,“ potvrdil.

Jedna možnost přírodní trávy by se nabízela v případě dohody s některým z fotbalových klubů v blízkém okolí. „Teď trénujeme na naší umělé trávě, ale snažíme se jednat s okolními kluby. V tuto chvíli ale ještě nic domluveného není. Trénovat v sezoně třikrát týdně na umělce a pak vyjet k zápasu na přírodní trávu, to by samozřejmě byl velký problém. Hledáme náhradní řešení,“ dodal Regásek.