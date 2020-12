Na prvním místě přezimuje výběr Lípy, i proto vládne v klubu z Havlíčkobrodska spokojenost. „Bylo to dobré. Chtěli jsme hrát nahoře. Máme to dobře namíchané dobře, staří a mladí. Funguje to,“ konstatuje trenér Lípy Josef Kutlvašr.

Jeho celek ztratil jen šest bodů třemi remízami. „Vždycky přijde nějaká doba, kdy se nedaří a je pravda, že jsme v některých zápasech měli i štěstíčko. Nevypadalo to na remízu a my jsme ten bod získali. Hodně si vážím výsledku s Batelovem, se kterým se hráči vydali ze všech sil. To bylo těžké utkání,“ přiznal kouč lídra.

Před prodlouženou jarní částí to bude jeden z favoritů soutěže, který se ale ambicemi jít do 1. A třídy neohání. „Před sezonou jsme o tom nepřemýšleli, ale když to dopadne, tak to dopadne. A když ne, tak se nedá nic dělat. My se tím nemusíme trápit, protože to náš jasný cíl není,“ reaguje Kutlvašr a na aspiranta postupu favorizuje jiný celek: „Podle mě má nejlepší mančaft v soutěži Batelov.“

A právě na Jihlavsku se netají tím, že by se jim o patro výš líbilo. „My bychom chtěli nahoru,“ potvrdil trenér Batelova Zdeněk Kapoun, jehož tým měl našlápnuto do „átřídy“ už minulý rok, kdy přezimoval první. Ovšem koronavirus postupové plány zmařil.

Nicméně formu si batelovský výběr udržel. Šest výher a čtyři remízy jsou toho důkazem. „Spokojenost je veliká, stejně jako loni. Když se vyhrává, je to super. Kluky to baví,“ dodává Kapoun.

Třetí Pohled také potvrdil kvalitu. Na vedoucí Lípu ztrácí jen tři body, a to má ještě zápas k dobru. „Takové umístění bez tréninků je super,“ komentuje trenér Jiří Polák, který tím naráží na fakt, že v týmu má výborné hráče, ale morálka není podle jeho představ. „Problém je zaměstnání, škola, nebo někteří staví barák a nemají čas. Jinak je to skvělá parta fotbalistů, kteří by měli určitě na víc, ale nikam se nehrnou. A to mě trochu mrzí,“ říká pohledský trenér. „Přitom tam mají krásné zázemí, super plac. Ale oni si dají po zápase jen párek a jedou domů. Ta naše generace byla jiná. To byla vždycky tiskovka, vyříkali jsme si to u piva. Takového trávníku bychom si vážili mnohem víc,“ doplňuje.

Dlouhou dobu byl jeho tým první, ale po sedmi výhrách přišly v závěru dvě porážky. „To jsme sestavu lepili. Třeba v Lípě jsme měli jen čtyři hráče základní sestavy. Na lavičce jsem byl dokonce já. Ale mě to tam zklamalo, ta afmosféra tam nebyla moc dobrá,“ podotkl Polák, který by měl rád vyšší ambice a chtěl by hrát o postup. „Ale to by mančaft musel chtít. A jestli je někdo donutí, to nikdo neví,“ dodává kouč třetího týmu tabulky.

Míchat kartami by mohl po novém roce rezervní tým Ždírce nad Doubravou, který je čtvrtý a ztrácí na první místo pět bodů. Ovšem záležet tady bude na situaci v divizním A-týmu. Pak už je v tabulce díra a pohled se stáčí spíše do suterénu.

I tady by mělo být o jarní zápletku postaráno. Devátý Antonínův Důl dělí jen jedna výhra od posledního „céčka“ Havlíčkova Brodu, před kterým jsou jen díky lepšímu skóre na osmi bodech také Habry a Lučice.