Jsou v horní polovině tabulky, mají na svém kontě třináct bodů z možných jednadvaceti, paradoxně však mají negativní skóre. Řeč je o fotbalistech Ledče nad Sázavou, šestém celku tabulky elitní krajské soutěže. „Na vině jsou vysoké porážky 0:4 v Pelhřimově a doma 1:4 proti Dukovanům,“ prozradil trenér Pavel Storož.

Vysoká porážka s jedním z adeptů na postup do divize jej tolik nemrzela. „To domácí prohra s Dukovany je jediným škraloupem na jinak zatím docela solidní sezoně. Paradoxně nám ale možná pomohla do dalších bojů,“ přemítal.

Který celek zlomí své dosavadní trápení, poslední Bystřice, nebo Humpolec?

Nemluvil do větru, jelikož následující tři zápasy celek z Havlíčkobrodska vyhrál. Naposledy možná trochu překvapivě na půdě Chotěboře. „Tam jsme v první půli měli trošku štěstí, domácí byli lepším týmem. Dokázali jsme to však ustát a po pauze už to byla úplně jiná káva. Nevím, jestli jsme se my tak zlepšili, nebo se Chotěboř zhoršila,“ usmíval se kouč Ledče.

Proto si věří také proti rozjetým Okříškám. „Jdeme si to s nimi na rovinu rozdat. Můžeme být celkem v klidu, nejsme nikde na chvostu tabulky, neleží na nás tlak bodovat. Věřím, že pro hráče bude velkou motivací chtít jako první porazit lídra tabulky,“ zdůraznil Storož

Žádná speciální příprava na zápas ovšem neprobíhala. „Máme to v kabině nastavené tak, že jdeme zápas od zápasu. Vím, že je to otřepané klišé, ale opravdu tomu tak je. Teď se chystáme na Okříšky, za týden na dalšího soupeře. Beru to tak, že se doma v neděli ukáže, zda máme mančaft tak kvalitní, jak si myslíme,“ nastínil.

Zajímavý los. V dalším kole českého poháru fotbalisté Jihlavy narazí na Zlín

K dosavadním výsledkům klubu z Třebíčska však chová respekt. „V zásadě očekávám, že to bude spíše bojovnější , ale kvalitní utkání. Okříšky jsou poslední roky nejen pro nás nepříjemným soupeřem. Komplexnost a kompaktnost, v tom je jejich největší síla, ale také jistá podobnost s námi,“ doplnil Storož.

Fotbalisté Okříšek ovšem mají na podzim formu jako hrom. „Daří se nám. Kluci přistupují k tréninkům i zápasům poctivě, to je hlavní příčina našich úspěchů,“ lebedil si kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Uspět bude chtít také na půdě Ledče. „Chceme z té fazony, kterou máme, vytěžit co nejvíce. Na každý tým totiž musí jednou přijít krize,“ sdělil Hekerle.

KRAJSKÝ PŘEBOR - 8. KOLO

SOBOTA: Žirovnice – Sapeli Polná, Náměšť n. O.-Vícenice – Pelhřimov, Kamenice nad Lipou – Rapotice (vše 15.30).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Chotěboř (14.00), Nová Ves – Dukovany, Ledeč nad Sázavou – Okříšky, Slavoj Polná – Nové Město B (vše 15.30).