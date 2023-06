Vysoké vítězství se zrodilo po přestávce, v prvním poločase obstaral jediný gól domácích v 11. minutě Jiří Zelenka. „Měli jsme špatný vstup do zápasu, nestalo se nám to na jaře poprvé. Když už jsme pak hru vyrovnali, dostali jsme laciný gól,“ vracel se k utkání trenér Mírovky Radim Sehnal.

Košetice navázaly na výkony a výsledky z posledních tří utkání, kdy postupně přehrály 4:1 Světlou nad Sázavou, 2:1 Pacov a přivezly výhru 4:0 z Nového Rychnova. „Díky třem vítězstvím v řadě jsme se postupně dostali na třetí místo. Vrátili se nám kluci, kteří byli zranění, například Pavel Kubů po půldruhém roce. Fotbal nás zase baví, pořád chodí hodně fanoušků. Díky získaným bodům nejsme po tlakem, jako jsme byli ještě v dubnu,“ pochvaloval si atmosféru v úspěšném mužstvu trenér Košetic Jiří Musil.

Remízy pomohly Humpolci i Slovanu k záchraně. Šance Bystřice ale ještě dál žije

Po přestávce si košetičtí fotbalisté přenesli týmovou pohodu do koncovky a postupně navyšovali vedení. V 56. minutě zvyšoval na dvougólový rozdíl Josef Mařinec. „Druhý gól, zbytečný a laciný, nás zlomil. Pak jsme to otevřeli, ale znovu inkasovali a už neměli šanci na zvrat. V posledních třech zápasech si vytváříme málo šancí, zato dostáváme hloupé góly,“ ohlížel se za nepovedeným zápasem v Košeticích Radim Sehnal.

O třetí a pátý gól domácích se postaral střídající Portugalec Bernardo Nuni André De Oliveira, čtvrtou a šestou branku zařídil David Bartoška. „Po přestávce jsme se dokázali prosadit střelecky, zápas jsme měli jasně pod kontrolou,“ doplňoval své postřehy Jiří Musil.

Košetice hrají v příštím kole v Kostelci a na závěr sezony hostí Štoky. Na třetím místě by chtěli do konce sezony zůstat. Mírovka jede nejprve do Štoků a na závěr hostí Pohled.

Prohry, ale také větší naděje. Páteční derby Meziříčí s Vrchovinou bude klíčové

Po čtyřiadvaceti kolech je sice sedmá, ale vzhledem k nebývalé vyrovnanosti soutěže ještě nemá I. A třídu pro příští sezonu jistou. Na předposlední Telč má jen dvoubodový náskok.

Příští kolo zřejmě rozhodne na opačném pólu tabulky. S dvoubodovou ztrátou druhý Pohled totiž v sobotu na domácí půdě přivítá vedoucí Pacov.