V polovině jara to vypadalo, že celek z Pelhřimovska prožije klidný závěr sezony, jenže poté přišly tři vysoké porážky v řadě. „Přišli jsme o špílmachra Vodáčka, který si přetrhal achilovku. To byla pro tým velká ztráta, s níž jsme se museli vyrovnat,“ postýskl si trenér Slavoje Ján Kubík.

Nebyla však jedinou. „Zranění nás pronásledují celé jaro. Prakticky každý zápas hrajeme v jiné základní sestavě. K dispozici je jen jedenáctka hráčů áčka, k tomu pak hráči z béčka, kteří jsou k dispozici pro zápasy i tréninkový proces,“ prozradil.

Před posledními dvěma zápasy je Žirovnice v tabulce desátá. Jedenáctá Ledeč však ještě bude ve středečním podvečeru opakovat z neděle kvůli dešti předčasně ukončený domácí duel s Novou Vsí. Pokud v něm uspěje, poskočila by v tabulce poskočit o dvě příčky výš.

Situace fotbalistů Slavoje mohla být lepší, v nedělním důležitém záchranářském souboji s rezervou FC Žďas se však body po remíze 1:1 dělily. „Musím ovšem přiznat, že ten bod má svoji cenu. Žďár hrál výborně, byl to úplně jiný mančaft, než který jsme na podzim u nich porazili 3:2. Máme tak s nimi lepší vzájemné zápasy,“ našel Kubík pozitivum.

V průběhu jarní části tvrdil, že k záchraně by mělo stačit třicet bodů, jeho ovečky jich nyní mají šestadvacet. Nezměnil nic na svém názoru? „Třicet bodů by pořád mělo stačit, ale myslím si, že by to mohlo být i o bod méně. V našem případě to znamená jednu výhru z těch dvou zápasů,“ propočítával.

Z tohoto pohledu bude pro Žirovnici nesmírně důležitý hned následující duel, kdy na domácí půdě přivítá tým Sapeli Polná. V posledním kole totiž zajíždí na půdu juniorky Nového Města na Moravě, kde se dá očekávat, že bude domácí soubor, který je rovněž v sestupovém ohrožení, posílený o některé hráče z divizního A týmu.

Zkušený kormidelník Slavoje svému týmu věří. „Na mužstvu vidím, že se neustále zlepšuje. V zimě jsme začali pracovat s řadou hráčů béčka a ti kluci se během půlroku někam posunuli. Věřím, že se nám krajský přebor podaří zachránit,“ dodal Kubík.