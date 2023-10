Po dvou třetinách podzimní části krajského přeboru jsou předposlední. „Špatně bráníme, to je hlavní příčina,“ sdělil trenér Slavoje Roman Hřib.

Přitom předsezonní cíle klubu z Pelhřimovska byly po loňské osmé příčce úplně jiné. „Před začátkem ročníku bylo cílem se pohybovat okolo pátého místa. V tuhle chvíli jsme ale naši situaci jednoznačně pojmenovali jako boj o záchranu,“ neskrýval Hřib.

Fotbalisté Žirovnice získali z dosavadních osmi kol pouhých pět bodů. Pohled na skóre vypovídá jasně o tom, kde Slavoj nejvíce tlačí bota. Dvacet inkasovaných branek, horší v této statistice žádný tým není.

Slova jejich kormidelníka to jen potvrdila. „Špatní bráníme, proto tolik inkasujeme. Přitom si jednotlivé situace ukazujeme na videu, rozebíráme si je, ale změna k lepšímu nepřichází,“ krčil rameny.

A za příklad dal první dva inkasované góly při nedělní prohře 1:3 z derby v Pacově. „První dal hráč domácích hlavičkou, kdy byl mezi třemi našimi obránci, kteří mu v tom ale nezabránili. To je špatná organizace v defenzivě. Druhý naopak padl po relativně jednoduché kombinaci, kterou jsme nedokázali zastavit. Nám takové góly soupeři nedovolí,“ postýskl si kouč Slavoje.

Nejde však jen o bránění. „Dalším důležitým faktorem jsou vstupy do zápasů. Ty míváme dobré, jenže pravidelně vypracované dvě tři šance pokaždé zahodíme. Přitom jít do vedení, byl by celý obraz hry jiný. Bohužel jako první pokaždé inkasujeme my,“ popisoval.

Jak už bylo naznačeno, nedělní derby v Pacově bylo typickou ukázkou, jak utkání Žirovnice v této sezoně vypadají. „Do dvacáté minuty jsme opět měli dvě šance. Jenže Cajz v prvním případě nedal, ve druhém místo nahrávky zakončoval mimo,“ přiblížil Hřib.

Po dvou inkasovaných brankách postihla hosty v nedělním duelu další lapálie. „Gólman Vojta Kolář si šel pro dlouhý balon, jenže stoper Vaš si toho nevšiml a oba se nešťastně srazili v plné rychlosti. Kolář skončil se dvěma vyraženými zuby a zlomeným nosem v nemocnici,“ popisoval smolný moment.

Více než konečná prohra 1:3 mrzela trenéra Žirovnice právě tato událost. „Fotbal je jen fotbal, ale tady jde o zdraví. Je to vážné zranění, prohra je v tomto kontextu absolutně nedůležitá,“ neskrýval.

Hostující celek nedělního derby se trošku zlobil také na rozhodčího. „Ještě před třetím inkasovaným gólem se podle našeho názoru měla po faulu na Cajze pískat penalta. Potvrdilo mi to i shlédnutí videa. Jenže píšťalka sudího zůstala němá. Po třetím gólu pak bylo hotovo,“ potvrdil.

Ve zbývajících pěti podzimních kolech čekají na fotbalisty Žirovnice, s výjimkou Fotbalové školy Třebíč, soupeři ze spodku či středu tabulky.

Šance na posun v tabulce tu tedy je. „Teď nás čekají protivníci, kde se bude hrát o šest bodů. Jsme si ale vědomí, že se nám dlouhodobě nedaří a holt bojujeme o záchranu,“ dodal Hřib.