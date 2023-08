Čtveřice utkání se odehraje v sobotu od 16.30. Fotbalisté Rapotic, kteří na úvod šokovali Novou Ves výhrou 5:2, doma přivítají před pár týdny ještě divizní Bystřici nad Pernštejnem.

Jeden z favoritů přeboru, mužstvo Chotěboře, se ve stejný čas představí na stadionu rezervy Nového Města na Moravě. A rádo by napravilo úvodní ztrátu dvou bodů za úvodní remízu s béčkem Žďáru. „V prvním utkání jsme byli až příliš nervózní, chyběla nám lehkost. Doufám, že v dalších kolech se to zlepší,“ doufal kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Z nedělního programu vysvítá mezi trojicí zápasů ten, který bude k vidění v Třebíči. Do druhého největšího města v kraji se totiž po roční pauze opět vrací krajský přebor.

Nováček soutěže, Fotbalová škola Třebíč, doma vyzve okresního rivala SK Huhtamaki Okříšky. „Navzájem se velice dobře známe. V posledních letech jsme proti sobě pravidelně nastupovali v přípravných zápasech,“ usmíval se trenér Fošky Tomáš Franěk.

K úsměvům měl důvody i po prvním kole. Jeho svěřenci, s nimiž se počítá jako s velkými aspiranty na postup, totiž deklasovali rezervu Velkého Meziříčí na její půdě 6:0! „Máme svůj herní styl, který nehodláme proti žádnému soupeři měnit. Dobrý start nás samozřejmě těší, ale čekají nás další těžké zápasy,“ prozradil.

Svého nedělního soupeře viděli v Okříškách před týdnem naživo. „Byl jsem se minulou neděli v Meziříčí podívat a jen se potvrdilo, že nás čeká nesmírně těžký protivník. Po letním posílení je Třebíč ještě silnější a hlavně rychlejší, protože se doplnili o samé mladé kluky,“ neskrýval lodivod Okříšek Vladimír Hekerle.

Jeho ovečky budou mít co napravovat, start do ročníku jim totiž proti nováčkovi z Pacova těžce nevyšel. „Nezachytili jsme začátek a chvíli po rozehrávce jsme po naší banální chybě inkasovali. My jsme se ale nechytali po celý zápas, vůbec se nám to nepovedlo. Ještě si k tomu budeme muset něco říci,“ mračil se kouč SK Huhtamaki.

Vrátit se k tomu, co produkovali v předchozí sezoně, kdy skončili pátí, to je osvědčený recept. „Máme mančaft, který musí makat od první do poslední minuty. Pokud se toho nedržíme, jsme ohromně zranitelní, to už se nám několikrát vymstilo v minulé sezoně,“ připomněl.

A jaký recept by na nadupaného nováčka mohl platit? „Musíme s hráči Třebíče co nejvíce běhat a správně se posunovat. Prostě hrát to, co nás minulý ročník dovedlo k horním příčkám tabulky. Každý bod z venku je pokaždé dobrý, určitě bych případnou remízu bral,“ dodal Hekerle.

KP VYSOČINY - 2. KOLO

SOBOTA: Rapotice – Bystřice n. P., Žďár B – Velké Meziříčí B, Ledeč n. S. – Žirovnice, Nové Město B – Chotěboř (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Kamenice n. L. (10.30, hřiště Stáj), FŠ Třebíč – Okříšky, Pacov – Nová Ves (16.30).