Jen dva získané body nemohou pro fotbalisty Bedřichova znamenat nic jiného než poslední místo v tabulce. Tento ročník se pro klub z Jihlavska nevyvíjí vůbec dobře. „Špatné výsledky už se na nás začínají projevovat, na hráčích je vidět, že na ně padla deka. Potřebovali bychom nějaký dobrý výsledek, který by nás nakopl,“ postýskl si lodivod Bedřichova Zbyněk Pešťál.

Až šestí, s osmibodovou ztrátou na vedoucí celek, jsou fotbalisté největšího favorita z Pelhřimova. Jejich trenér jakoby to tušil a už před sezonou zdůrazňoval, že vyhrát soutěž třikrát za sebou se povede jen málokomu.

„Totálně jsme tam prospali začátek a domácím naším výkonem výrazně pomohli. V dalších zápasech to bylo jen o naší koncovce, s tou máme poslední dobou docela problém. Jinak to od nás herně není špatné,“ sdělil kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Krajský přebor má zatím jasného suveréna v podobě fotbalistů Speřic. Ti ztratili jediné dva body za remízu na hřišti juniorky Nového Města na Moravě. Navíc jim nahrávají nečekané ztráty favorizovaného Pelhřimova. „To je pravda, ale na to se nijak neohlížíme. Soustředíme se především na naše výkony. Daří se nám naše soupeře zaměstnávat v jejich defenzivě, na útočné výpady tak poté nemají příliš prostoru,“ pochvaloval si trenér lídra Jiří Holenda.

Díky předehrávce prvního jarního kola čeká všechny účastníky krajských fotbalových soutěží na Vysočině na podzim čtrnáct utkání. Nyní jsou tak přesně v polovině této porce. To je ideální příležitost k malému ohlédnutí a zhodnocení toho, co sedm kol ukázalo.

