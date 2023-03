Jeho svěřenci jsou dozajista největším favoritem letošního ročníku Bernard cupu, tradičního zimního turnaje, který se každoročně během zimní přestávky hraje v Humpolci.

A v prvních dvou zápasech Sapeli roli favorita bezezbytku naplnilo. „Při vší úctě ke Štokům a Červeným Janovicím, výsledky 9:3 a 18:5 celkem jasně vypovídají o tom, jak velký byl rozdíl mezi oběma protivníky,“ prozradil Košík.

Prvním vážnějším testem byl až víkendový třetí zápas, v němž Polná zdolala domácí béčko Humpolce těsně 4:3. „U nás hodně záleží na tom, v jakém složení se sejdeme. Zatím jsme ani jednou nebyli kompletní, což mě vůbec netěší,“ postýskl si.

Důvodů absencí je více. „Někteří kluci absentují z toho důvodu, že se věnují také futsalu. Do toho přijdou zranění, nemoci, nějaké dovolené, je to složitá otázka. Trénujeme dvakrát týdně, kdy kombinujeme umělou trávu v Jihlavě s posilovnou,“ nastínil.

Už dopředu ale lodivod Sapeli ví, že na jaře bude postrádat podzimního nejlepšího klubového střelce. „Petr Sodomka musel na operaci s kolenem a pro jarní část s ním tedy jistojistě nemůžeme počítat. Přijít o nejlepšího střelce je velké oslabení,“ mrzelo jej.

Možná i proto už celek z Jihlavska, o němž mnozí trenéři klubů v krajském přeboru tvrdí, že má nejkvalitnější kádr, avizuje, že nemá přehnané ambice. „Dál platí předsezónní cíl, tedy že chceme být do třetího místa. Pro nás to znamená udržet současné postavení,“ potvrdil trenér Sapeláků.

O možnostech jeho celku hodně napoví hned úvodní jarní kolo, v němž se Sapeli představí na stadionu vedoucího Pelhřimova. Na něj, stejně jako druhý polenský Slavoj, ztrácí ovečky Ondřeje Košíka šest bodů.

„První jarní kolo napoví, jak se bude soutěž dál vyvíjet. Pokud by Pelhřimov vyhrál, odskočil by nám už na devět bodů. Pak by bylo těžké jej zkusit prohánět, protože by musel třikrát prohrát, což není moc pravděpodobné, a my všude zvítězit,“ připomněl.

K tomu ovšem ještě dodal. „Když první zápas prohrajeme a zbylých jedenáct následně vyhrajeme, budu spokojený. Z tohoto pohledu pro nás úvodní zápas není úplně nejdůležitější. Samozřejmě ale platí, že chceme vyhrát každý zápas,“ zdůraznil.

Suverénního lídra podzimní tabulky vidí Košík jako jednoznačného favorita postupu. „Myslím si, že asi žádný tým v přeboru netrénuje tolik jako Pelhřimov. Nejen pro mě je rozhodně jasným favoritem. Navíc má tým složený z mladších hráčů. Přesto myslím, že my a Slavoj Polná bychom mu to mohli asi nejvíce znepříjemnit. Třeba Nová Ves, co jsem slyšel, má hodně zraněných,“ připomněl.

A co Sapeli Polná a možný postup do divize? „To vůbec nepřipadá v úvahu, stoprocentně to mohu vyloučit. Nemáme béčko a hrát divizi s jedním týmem není dobrý nápad. Máme spíše starší a zkušenější mančaft, který ale kolikrát dáváme jen stěží dokupy. Navíc divize je dnes už jen lepší krajský přebor,“ dodal Košík.