Ten už ale mužstvo nepovede z pozice hlavního kouče, jak tomu bylo v předchozí sezoně. „V první řadě už nejsem nejmladší a koučink jsem dělal přece jen postaru. Pro mladé hráče to není to pravé ořechové. Navíc v klubu působím nejen v roli předsedy a sekretáře, ale dělám i řadu dalších věcí,“ vyjmenovával.

Týmu už se tak ujala dvojice hráčů, která kvůli nepříjemnému zranění nyní na hřiště nemůže. „Jako hlavní trenér mužstvo povede Ondra Košík, jemuž bude v roli asistenta pomáhat kapitán Filip Dvořáček. Oba kvůli zdravotním problémům na podzim na hřiště určitě nevyběhnou,“ prozradil Babínek.

Současně ale dodal, že bude nové trenérské dvojici vypomáhat. „Nejen já, pomyslný servisní tým budeme mít docela rozšířený. S tím, co vidím, jsem nyní docela spokojený,“ lebedil si předseda TJ Sapeli.

Stoper Ondřej Vícha z třetiligového Nového Města na Moravě, útočník Petr Sodomka z Moravce a sourozenecká dvojice záložníků Filipa a Jakuba Bačkovských. Prvně jmenovaný v minulém ročníku nastupoval za mateřskou Přibyslav, jeho o dva roky starší bratr oblékal dres Ledče nad Sázavou.

To je výrazné posílení už tak kvalitního kádru. O tom, že by tak mohli útočit na mety nejvyšší, však v Polné nechtějí slyšet. „My jsme museli reagovat na obrovskou marodku, která nás trápí. Jelikož se situace se zraněnými hráči nelepšila, přivedli jsme tyto hráče,“ nastínil.

Jaké tedy jsou ambice TJ Sapeli pro novou sezonu? „Opět se chceme pohybovat do čtvrtého či pátého místa. Pokud na tom budeme lépe, budeme samozřejmě rádi. Kádr je silný na to, abychom se nepohybovali jen ve středu tabulky. Důležitý bude vstup do soutěže, protože přes léto bylo málo času na sehrání,“ připomněl.

Hlavního favorita nové sezony krajského přeboru však vidí předseda Sapeli jinde než většina expertů. „Vůbec bych to nestavěl jen na Pelhřimovu. Osobně si myslím, že ještě lepší mančaft má Nová Ves. Je navíc kompaktnější a její hráči do toho určitě dávají větší srdíčko. Pelhřimov má sice dobrý tým, ale podává nevyrovnané výkony,“ komentoval.

Od nového ročníku elitní krajské soutěže očekává výrazné zkvalitnění. „Sice odešly Speřice, ale Polná, která spadla z divize, bude mít určitě kvalitu. Navíc z přeboru odešly tři nejhorší celky, proto čekám, že bude soutěž o třetinu lepší než vloni,“ popisoval.

Hlavně od všech tří nováčků očekává kvalitu. „Třeba Kamenice má fotbalisty jako blázen. A co mám zprávy, Dukovany i Rapotice na tom nejsou o moc hůř. Soutěž určitě hodně zkvalitní,“ předpovídal na startu nového ročníku Babínek.