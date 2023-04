Je to sice otřepané klišé, ale jeho platnost se neustále prokazuje. Derby nemá favorita. V sobotním utkání 16. kola krajského přeboru se o tom přesvědčili fotbalisté Okříšek, kteří na domácí půdě podlehli o záchranu bojujícím Rapoticím těsně 0:1.

Fotbalisté Rapotic (v zelených dresech) při své premiéře mezi krajskou elitou sbírají body převážně venku. V sobotu vyloupily hřiště Okříšek. | Foto: Aleš Bažout

O osudu derby rozhodla jediná branka krátce po půlhodině hry. Domácí obrana propustila centrovaný balon a Tesař v samostatném úniku vsítil jediný gól zápasu.

Kouče domácích situace při brance notně nadzvedla. „Náš hráč měl balon na noze, ale místo toho, aby jej uklidil, ještě jej poslal útočníkovi hostů do běhu,“ kroutil hlavou Vladimír Hekerle. „Vyplatil se nám tlak, který jsme vytvořili na stopery,“ pochvaloval si trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Stanovený plán splnily jeho ovečky na sto procent. „Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a kromě standardek Okříšky do ničeho nepustili. Věděli jsme, že pokud by daly první gól, těžko bychom je dobývali,“ přiznal.

Nemluvil do větru, protože jejich okresní rival se do pořádné vyložené příležitosti prakticky nedostal. A to hrál posledních dvacet minut v početní výhodě po vyloučení Adamenka.

V táboře Okříšek panovalo po závěrečném hvizdu velké zklamání. „Myslím, že toto utkání rozhodly větší úsilí, chuť a důraz hráčů hostů. Já jim mohu jedině pogratulovat, více chtěli tři body, naopak my jsme selhali,“ uznal Hekerle.

„Pro nás jsou to nesmírně cenné tři body. Chybělo nám šest hráčů, před zápasem bychom proti brali i bod všemi deseti,“ usmíval se Brabenec.

Také druhé okresní derby 16. kola skončilo lépe pro hostující celek. Nováček z Kamenice nad Lipou totiž odvezl všechny tři body ze hřiště Žirovnici za vysokou výhru 4:1.

Další podrobnosti a dozvuky dalšího kola elitní krajské fotbalové soutěže přinese čtenářům Deník v průběhu tohoto týdne.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY

OKŘÍŠKY - RAPOTICE 0:1

Gól: 33. Tesař. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 0:4. ČK: 0:1 (71. Adamenko). Diváci: 152. Poločas: 0:1. Okříšky: Fiala – Němec, Veleba (46. Zeman), Dočkal, Benda, Dubský, Částka, Bence, Ryšavý (78. Picmaus), Trnka, Mašek. Rapotice: T. Laš – Zahrádka, Palát, Liusik, Adamenko, P. Tesař (90. J. Tesař), Sobotka, Jarý, Kučera, Matoušek (86. Němec), Šmarda.