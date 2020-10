Fotbalisté Pacova se vrátili domů a o pouťovém víkendu utekli ze dna tabulky

Není to tak dávno, co fotbalisté Pacova hráli krajský přebor. Letos se krčí na chvostu tabulky 1. B třídy. Před včerejším zápasem s rezervou Světlé nad Sázavou B byli dokonce poslední. „Konečně jsme vyhráli. Hodně nám pomohl návrat do domácího prostředí,“ viditelně si oddechl po vítězství 5:2 předseda klubu Jaroslav Praveček.

Fotbalisté Pacova už mají k dispozici vlastní hřiště. | Foto: Deník / Kamil Vaněk