A úvod jara, kdy nejprve prohráli v o záchranu bojujících Dukovanech 1:3, aby o týden později doma podlehli podobně ohroženým Rapoticím 0:2, mizérii SK Huhtamaki jen podtrhl. „Musíme si s hráči sednout a vše rozebrat,“ řekl po sobotní prohře kouč Vladimír Hekerle.

Ten si dobře uvědomoval, že herní projev jeho celku není v úvodu jara dobrý. „Všichni, včetně mě, si musí sáhnout do svědomí a odpovědět si, co udělali dobře a co ne. Sice to byly teprve dvě kola, ale ta už něco naznačila,“ zdůraznil.

Porovnání výkonů fotbalistů Okříšek v prvních deseti kolech a pak v dalších zápasech, to je jako den a noc. „Takhle hrát dál nemůžeme. Na podzim jsme si všechno uhrávali srdíčkem a taky se nám to vyplatilo. Teď jsme zlenivěli a musíme se znovu nastartovat,“ nastínil kormidelník Okříšek.

Není toho málo, co by se mělo ve hře klubu z Třebíčska změnit. „Musíme přidat ve všech aspektech. To znamená důraz, nasazení, kombinace, chuť do hry,“ vyjmenovával.

A dodal ještě jeden důležitý aspekt. „Musíme se zlepšit, protože vyhráno ještě nemáme a jestli takto budeme pokračovat, mohli bychom ještě mít v tabulce problémy,“ varoval.

Svému mužstvu ovšem dál věří. „Jsem z toho vstupu do jara hodně rozpačitý, ale klukům pořád věřím. Nicméně jsme si to takto nepředstavovali. V obou zápasech jsme měli na to, abychom udělali nějaké body,“ dodal Hekerle.

První možnost k cestě vzhůru budou mít fotbalisté Okříšek na velikonoční neděli, kdy se od 15.30 představí na hřišti rezervy Nového Města na Moravě. Vedoucí Pelhřimov ve stejný čas přivítá béčko Velkého Meziříčí.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 17. KOLO

SOBOTA: Náměšť n. O.- Vícenice – Slavoj Polná, Dukovany – Ledeč n. S., Rapotice – Sapeli Polná (vše 15.30).

NEDĚLE: Nové Město B – Okříšky, Nová Ves – Kamenice n. L., Chotěboř – Žirovnice, Pelhřimov – Velké Meziříčí B (vše 15.30).