Fotbalisté Nového Rychnova to na papírové favority umí. Před měsícem si vyšlápli na Kamenici nad Lipou, v neděli zdolali druhého spolufavorita skupiny A 1. A třídy Světlou nad Sázavou. „Umíme se na silné soupeře vyhecovat,“ zná důvod úspěchu trenér Dušan Chalupa.

Fotbalisté Nového Rychnova jsou po obratu v zápase se Světlou druzí v tabulce 1. A třídy. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Faktem je, že se Světlou to na vítězství dlouho nevypadalo. Hosté na hřišti pod Křemešníkem potvrzovali roli favorita, dvacet minut před koncem vedli 2:0. To už byli domácí po rošádě na brankářském postu. „Oba naši brankáři jsou zranění, proto chytal Tomáš Faltýnek. Jenže jsme prohrávali, takže jsme to o přestávce změnili. Chytat šel Miloš Čech a Tomáš se přesunul do útoku,“ vysvětluje kouč.