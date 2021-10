Až nečekaně příliš se na zisk tří bodů ve 12. kole krajského přeboru Vysočiny nadřeli fotbalisté Nové Vsi. Druhý celek tabulky vyhrál na hřišti posledního Bedřichova s vypětím všech sil pouze 1:0. „Za vším stála naše mizerná koncovka,“ nebyl i přes zisk tří bodů spokojený kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Být celek z Novoměstska efektivnější, mohlo být do přestávky hotovo. „V první půli jsme měli dát dvě tři branky a bylo by po zápase. Šancí jsme na to měli dost, jenže naše zakončení bylo špatné,“ popisoval.

Ani herně to ovšem od Nové Vsi nebyla žádná hitparáda. „Na těžkém terénu se nám kombinace moc nedařila. Výkon určitě nebyl podle našich představ,“ neskrýval.

O poločasové přestávce měl však šťastnou ruku při střídání. Útočník Václav Novotný čtvrthodinu po svém příchodu zápas rozhodl. „Měl za cíl dát gól, takže to vyšlo. Ale zase jsme spoustu dalších šancí zahodili,“ povzdychl si.

Několikrát ovšem nebylo k další brance daleko. „Za gólmanem Bedřichova zvonily tyče, ale dalšího gólu už jsme se nedočkali. V závěru zápasu nás to mohlo mrzet," uvědomoval si.

V úplném závěru se pak Nová Ves ještě musela strachovat o výsledek. „Bylo z toho úplně zbytečné drama. Jednou jsme balon dokonce museli vyhlavičkovat na brankové čáře už za překonaným gólmanem,“ dodal Pohanka.

V dalším kole, už předposledním podzimním, budou mít jeho ovečky o patřičnou motivaci postaráno. Do Nové Vsi totiž v neděli k očekávanému derby dorazí sousední rezerva Nového Města na Moravě.