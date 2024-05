Fotbalisté Zlínského KFS šli do semifinále jako obhájci trofeje pro vítěze Národního poháru krajských výběrů. Tým vedený trenérem Petrem Slončíkem si proti důrazně hrajícímu soupeři v prvním poločase nevytvořil trvalejší převahu a do kabin se šlo za stavu 0:0. "Bylo to vyrovnané utkání, v němž nebylo k vidění příliš šancí," sdělil jeden z trojice trenérů výběru amatérských fotbalistů Vysočiny Václav Pohanka.