Před dvěma týdny v Kamenici nad Lipou jeho mužstvo neproměnilo řadu šancí, promarnilo dlouhou přesilovku proti deseti, nedalo penaltu a nakonec inkasovalo. „Po deseti minutách jsme měli vést 3:0. Soupeř hrál ale velmi houževnatě, že hrajeme proti deseti nebylo moc znát,“ vracel se Zdeněk Derganz k zápasu na hřišti lídra skupiny, který míří do krajského přeboru.

Košetice ztrácejí na Kamenici jedenáct bodů a na dostižení hlavního adepta na postup se úplně nesoustředí. „Chceme zůstat v popředí tabulky. Začátek jara se nám vydařil, rádi bychom na úvodní tři kola navázali. S Třeští by to mohl pěkný fotbal, ale moc oblíbený soupeř to není. Dlouho jsme nad ním nevyhráli,“ poznamenal k nejbližšímu programu trenér Košetic Jiří Musil. Na podzim vyhrála Třešť 2:1.

Košetice na jaře všechny tři zápasy vyhrály a při skóre 7:0 neinkasovaly. „Obrana hraje excelentně, v týmu panuje pohoda, máme výbornou partu,“ zdůraznil přednosti mužstva Jiří Musil. Naposledy vyhrály Košetice 1:0 na půdě béčka Havlíčkova Brodu.

Jarní formu svého mužstva si pochvaluje i Zdeněk Derganz. „Osu týmu vytvořili zkušení Dušan Lovětínský a Pavel Svoboda, herně jsme v současnosti hodně kvalitní. Musíme ale proměňovat šance, které si vytváříme,“ poukázal na mezery ve hře trenér Třeště. Podle něho má nejkvalitnější herní projev ve skupině zmíněné béčko Havlíčkova Brodu. Třešť v tomto směru výrazně nezaostává.

Toho jsou si vědomi i v Košeticích. „Z Třeště mám informace, že pro jaro posílili, v příští sezoně budou hrát výš. Také nám se podařilo zkvalitnit kádr, Lukáš Bednář a Ondřej Sládok jsou určitě přínosem,“ připomněl Jiří Musil. V sobotu proti Třešti ale s ideální sestavou počítat nemůže, chybět bude hned šest hráčů. „Zahraje si omladina, prostor dostanou další hráči,“ dodal.

Utkání Košetice – Třešť se hraje v sobotu 16. dubna od 16 hodin.