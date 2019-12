„Spokojenost je velká. Do soutěže jsme vstupovali trochu s obavami, ale nakonec jsme nasbírali dost bodů. Po letní přípravě se nám chvíli sypal kádr, proto jsem počítal jsem s tím, že budeme hrát spíše ve středu tabulky,“ přiznal trenér Josef Hadrava.

Před startem sezóny řešil především obsazení brankářského postu. Nakonec se mezi tyčemi objevoval opět Přibyl. Tedy jednička z předešlé sezóny. „Chtěl si dát půl roku od fotbalu pauzu, takže jsme ho trochu přemlouvali, ale nakonec nám to odchytal skoro všechno. To nám hodně pomohlo,“ liboval si kouč.

Kamenice soupeře doslova válcovala. Po dvanácti kolech měla jedenáct vítězství a jednu remízu. Poslední zápas v Rozsochatci ale skončil fiaskem. Slovan na hřišti nováčka prohrál vysoko 6:0. „Mrzí mne to, chyběla nám tam už asi koncentrace. Navíc v Rozsochatci nebyly podmínky ideální. V kabinách byla zima, málo místa na převlékání, nemohli jsme se tam vejít. Na hřiště jsme se dostali až čtvrthodiny před začátkem a na naší hře se to projevilo. Nezvládli jsme to,“ vrátil se k jediné porážce.

I přesto Slovan má na špici tabulky luxusní osmibodový náskok. Dostatečný na to, aby mohl začít snít sen o postupu do krajského přeboru. „Optimismus krotím, stejně jako před začátkem sezóny. Na druhé straně je tu přání vedení klubu, které po sezóně čeká výrazná obměna. Chtějí skončit někteří starší členové a jejich přáním je loučit se postupem do krajského přeboru,“ vysvětlil Josef Hadrava, jak nahlíží na jarní odvety.

Konkurenci sleduje i v pro fotbalisty nejklidnějším období roku. „Četl jsem v Havlíčkobrodském deníku vyjádření manažera Světlé nad Sázavou Maliny, který uvedl, že mají konsolidovaný tým, který ještě chtějí posílit. Za cíl si dávají postup do krajského přeboru. Takže jsem zvědavý. Nebudeme to mít lehké,“ tuší.

Kamenice by ale na jaře slabší být také neměla. Ve hře je návrat Tadeáše Zahradníka, z divizní Soběslavi by měl přijít útočník Martin Dvořák. „Ještě je to všechno v jednání,“ zůstává opatrný trenér, který má naopak jasně v hlavě narýsovanou zimní přípravu.

„Začínáme 10. ledna, máme naplánované soustředění ve Vlasenici. Mimo dalších soupeřů sehrajeme zápasy proti Pelhřimovu a Žirovnici, končit chceme utkáním proti Černovicím,“ informoval.