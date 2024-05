Loňský nováček elitní krajské soutěže tak nyní ztrácí ze čtvrtého místa na vedoucí Třebíč jen tři body. „Věděli jsme, že prohra s Třebíčí bude znamenat, že nám ostatní mančafty v tabulce odskočí. Že by to ale naše hráče nějak nalomilo, to jsem nepozoroval,“ vysvětlil trenér Kamenice Zbyněk Jaroš.

Motivovat své ovečky příliš nemusel. „Myslím, že my to máme postavené obdobně právě jako Třebíč. Díváme se na naši hru, kterou se snažíme neustále vylepšovat a příliš nehledíme na body či tabulku. Jdeme od jednoho zápasu ke druhému,“ připomněl.

A ještě doplnil: „Pro nás je důležité, abychom byli spokojení s tím, co na hřišti předvádíme, aby bylo vidět, že jsme zase udělali nějaký pokrok. Soustředíme se jen na sebe.“

Sobotní výhra 1:0 na hřišti na jaře se trápící rezervy Vrchoviny by se mohla označit za trošku šťastnou. Vždyť jediný gól zápasu padl až dvě minuty před koncem hrací doby. „Z tohoto pohledu se to tak může zdát. Poraženou stranu, pokud prohraje gólem takhle v závěru, to vždy o to více bolí,“ uvědomoval si Jaroš.

Jinak ale považoval zisk tří bodů za zasloužený. „Měli jsme více gólových příležitostí, proto si myslím, že šlo o zaslouženou výhru. Už v první půli jsme měli dvě velmi dobré šance, hráli jsme dobře a organizovaně.“

V závěrečných pěti kolech letošního ročníku hraje Kamenice třikrát doma, dvakrát zajíždí na půdu soupeřů. Klíčové budou domácí souboje s druhou Chotěboří a třetími Okříškami. V dalších třech duelech vyzve celek z Pelhřimovska o záchranu bojující mančafty.

Výhodou fotbalistů Kamenice může být fakt, že nejsou pod žádným tlakem. „Pro nás je skvělým zhodnocením a oceněním naší práce už to, že můžeme takové zápasy, jaké nás čekají s Chotěboří a Okříškami, vůbec hrát. Pereme se s kluby, kterým o postup jde, proto jsme rádi, že jsme součástí tohoto boje. Není proto žádný důvod k tomu, abychom byli nějak nervózní,“ zdůraznil Jaroš.