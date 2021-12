Stačilo přitom hodně málo a v Novém Městě by béčko dál působilo „jen“ v 1. A třídě. Červnové rozhodnutí Šebkovic, které se rozhodly elitní krajskou soutěž dobrovolně opustit, ovšem její kvalitě spíše pomohlo.

Juniorka Vrchoviny totiž na podzim prokázala, že do přeboru patří. „Byl jsem přesvědčený, že máme na to, abychom se pohybovali v první polovině tabulky. To se bezezbytku potvrdilo,“ pochvaloval si kouč béčka Nového Města Petr Follprecht.

Toho nejvíce potěšila výhra 3:0 ve žhavém derby na hřišti druhé Nové Vsi, kde také padl podzimní divácký rekord. „Na ten zápas jsme se výborně připravili. Myslím, že jsme domácí dokázali zaskočit naší aktivní hrou, byť je ale pravda, že jsme při některých situacích měli i potřebný kus štěstí,“ uznal.

Mrzet jej mohlo pouze fakt, že o neporazitelnost jeho ovečky přišly až v jarní předehrávce na půdě posledního Bedřichova. „Je to škoda. Už se na nás projevila jakási únava, ale také to, že jsme se po předchozích vrcholech nedokázali patřičně zkoncentrovat,“ vysvětloval Follprecht.

Dvaadvacet bodů, jen o tři méně než Vrchovina, na podzim nasbírali fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí. „Pokud bychom měli o pět bodů více, byl bych mnohem spokojenější,“ našel v hodnocení pro klubový web skulinky na výkonech svého týmu kouč Velmezu Libor Švec.

Po dobrém startu do sezony v podobě dvou výher jeho tým z následujících pěti kol vydoloval pouze jediný bod. „Na našich výsledcích se určitě promítla velká marodka v A týmu. Sestavu jsme museli často lepit, někteří hráči byli navíc hodně vytížení. Někdy jsme měli i trochu smůly,“ postýskl si.

Obrat přinesla domácí výhra 2:1 nad vedoucími Speřicemi. Pro podzimního lídra krajského přeboru zatím jediná. „Tým, který s námi chce hrát fotbal, nám prostě vyhovuje víc, než když přijede soupeř vyloženě bránit,“ vysvětlil.

Následovaly další čtyři výhry, které béčko Meziříčí vrátily do horní poloviny tabulky. Škoda jen úplného závěru podzimu, v němž dvakrát podlehlo Okříškám. „Snažíme se zapracovávat kluky z dorostu do dospělého fotbalu. Někteří musí přidat, aby se v přeboru prosadili,“ zdůraznil Švec.