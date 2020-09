Hotovo nebylo a už vůbec ne rychle. I když do zápasu lépe vstoupili hosté. Zásluhou Jiřího Housera vedli 1:0 a 2:1. „Oba góly jsme dostali po chybách. Naštěstí Tomáš Faltýnek ještě do přestávky vyrovnal,“ těšilo kouče, který vyzdvihl nejlepšího hráče soupeře. „Brankáře mají výborného. Hned v úvodu nám chytil dvě tutovky pak ještě krásně vytáhl střelu ze šibenice,“ směřoval obdivná slova k Ondřeji Přibylovi.

Ve druhém poločase už padl jen jeden gól. V sedmapadesáté minutě se trefil Tomáš Faltýnek a nasměřoval Nový Rychnov ke tříbodovému zisku. „Kamenice se pak tlačila do útoku, hnala se za vyrovnáním. My už jsme spíše spoléhali na brejky,“ shrnul Dušan Chalupa poslední půlhodinu okresního derby.

To ho potěšilo nejen výsledkem. „Hrál se dobrý fotbal. Bylo to hodně běhavé. Myslím si, že se to divákům, kterých přišlo poměrně dost, muselo líbit,“ je přesvědčený.

Na špici tabulky se protlačil Rozsochatec, Nový Rychnov je s maximálním bodovým ziskem stále druhý.