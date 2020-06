Pelhřimov inkasoval čtyři branky na hřišti divizního Ždírce. „Bohužel jsme prohráli, ale s hrou v prvním poločase jsem byl spokojený,“ vyjádřil se kouč hostů Pavel Regásek. Upozornil ale na jeden zásadní rozdíl. „Domácí nás trestali lepší využíváním šancí. Tady se naplno projevil rozdíl mezi divizí a krajský přeborem.“ Pelhřimov ve druhé polovině zápasu hromadně prostřídal, skóre v jeho neprospěch už narůstalo rychleji.

Žirovnice prohrála na hřišti Dačic, které startují v jihočeské átřídě. „Po tak dlouhé době bez zápasu tam byla spousta nepřesností. Nedařilo se nám v zakončení. Naopak soupeř chodil do brejků a koncovku měl nadstandardní,“ svěřil se trenér Slavoje Miroslav Zeman, který jinak hráče chválil. „Hráli jsme dobře, i když to podle výsledku nevypadá. Zápas splnil účel.“ Radost mu ale neudělal Hadrava, který se zranil. „Je to podezření na poranění křížových vazů. Uvidíme, co zjistí lékař,“ doplnil kouč.



ŽDÍREC – PELHŘIMOV 4:0

Poločas: 1:0. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Kordík, Naniáš, Homolka – V. Poul, Kostroun – Mazáč, Benda, Vlk – Mazanec. Střídali Sochor, Zavadil, Fikar, Šimák, Niederle, Viktora, Heřmánek, Fanta, Chadim.



DAČICE – ŽIROVNICE 4:2

Góly za Žirovnici: Vodáček 2. Poločas: 2:1. Žirovnice: Švec – Svoboda, Vaš, M. Hřebecký – Hadrava, Dýnek, Duba, Kučera – Knotek, Vodáček, Cajz. Střídali Kořínek, Trepka, Tolkner, Kocourek.