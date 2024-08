Na startu nového ročníku krajské 6. ligy – skupiny A by se, vcelku logicky, dal hledat hlavní adept na postup mezi dvojicí klubů, které do této skupiny zamířily po červnovém pádu z elitní krajské soutěže.

Jenže v Ledči nad Sázavou nad něčím podobným vůbec nepřemýšlí. „Šestá liga není zrovna jednoduchou soutěží. Proto vidím cestu spíše v konsolidaci, zesílení kádru, počkat, až se ti mladí vyhrají. A teprve pak se pokusit o návrat o patro výš,“ říkal v rozhovoru pro Deník na začátku přípravy na novou sezonu trenér Ledče Martin Turek.

Velice podobná slova pak zaznívala rovněž z kabiny Žirovnice, dalšího „odpadlíka“ z nejvyšší krajské soutěže. „Musíme pracovat s těmi hráči, co máme v kádru, jiná cesta dnes není. To ale bude vyžadovat nějaký čas, proto to příliš nevidím na okamžitý návrat Žirovnice do páté ligy,“ neskrýval kouč Slavoje Ján Kubík.

Podobně jako v minulé sezoně, i letos by se měly v horní polovině tabulky pohybovat týmy Světlé nad Sázavou i Tisu, ale překvapit by mohla klidně i rezerva Havlíčkova Brodu, která může těšit ze spolupráce nadupaného čtvrtoligového áčka.

Určitě na mnohem vyšší mety pomýšlí v Přibyslavi, která se loni, byť s dostatečným náskokem, umístila hned nad dvojicí sestupujících mančaftů.