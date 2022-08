Pokud chtěli hosté pomýšlet na nějaký bodový zisk, museli udeřit v první půli. To si vytvořili dvě gólové šance, za gólmanem Pokorným pak zvonilo břevno. „První poločas byl z naší strany ještě v pořádku. Vzhledem k soupeři jsme nastoupili do zápasu s respektem, drželi stanovenou taktiku, bod by měl svou cenu," uvedl trenér Pelhřimova Richard Zeman.