Start dostal deset gólů, z toho devět hned v prvním poločase. „Byla to hrůza,“ těžce vstřebával šok trenér týmu Dušan Chalupa.

Pravdou je, že domácí svou jedenáctku pro zápas s Novým Rychnovem řádně vyšperkovali. „Nastoupili za ně někteří hráči áčka a pak také divizní dorostenci,“ všiml si kouč soupeře.

Tím se ale na nic nevymlouvá. Bylo by to alibistické a zbytečné. Zápas totiž od samého začátku směřoval k vysoké porážce hostů. Po čtvrthodině byli ve čtyřbrankové ztrátě, po půlhodině prohrávali už 6:0. „Domácí hráli skvěle, my jsme byli u všeho pozdě. Navíc jsme pod tím tlakem dělali hrubé chyby v obraně,“ vysvětlil trenér.

O přestávce Havlíčkův Brod prostřídal, hra se vyrovnala a nárůst rozdílu ve skóre se přibrzdil. Přesto Nový Rychnov potupné dvouciferné prohře neunikl. Desátý gól dostal osm minut před koncem. „Po přestávce to z naší strany nebylo herně špatné. Zápas už byl ale pochopitelně rozhodnutý,“ krčí rameny Dušan Chalupa.

Tvrdí, že se jeho hráči se z lekce poučí. „Zápas se nám nepovedl, ale důležité bylo, že kluci se i přes vysokou porážku nepohádali. Jedeme dál,“ burcuje.

Nový Rychnov i po tomto výsledku zůstal na druhé příčce tabulky. V příštím kole bude těžit z výhody domácího prostředí, v sobotu přivítá Kostelec.