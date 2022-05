Po výhře 2:1 odjížděli ze žďárského okresu spokojenější hráči Pelhřimova, kteří dokázali i v deseti otočit nepříznivý stav. „Vrátil nás do hry šťastný vyrovnávací gól z poslední akce první půle,“ přiznal kouč FK Maraton Richard Zeman.

Pro předchozí vyloučení Lukáše Vopálenského ovšem pochopení neměl. „Byla to hrubá nedisciplinovanost našeho mladého hráče. Nejdříve dostane žlutou kartu za oplácení a pak při vzdušném souboji krvavě zraní obránce domácích. To vyloučení bylo naprosto oprávněné,“ nezapíral.

Po změně stran si pak Zemanova družina počínala hodně mazácky. Dobře bránila a svého tabulkového souseda nepouštěla do tlaku.

Nastoupili jsme jako na nějaký pouťák, zlobil se Kubík. Adamce trápila koncovka

Naopak, dvacet minut před koncem kapitán Poul rozhodl o bodovém importu na Pelhřimovsko. „Nová Ves má tým postavený na rychlý přechod do útoku. Byli by tak pro nás mnohem nebezpečnější, pokud by v deseti hráli oni,“ hodnotil Zeman, který ale s tímto scénářem tak trochu počítal.

„O přestávce jsem hráčům říkal, že se nám teď více otevře prostor. Očekával jsem, že to pro domácí najednou bude trošku problém.“

Novou Ves musel po utkání mrzet nezúročený tlak ze střední pasáže úvodního dějství. „Zkraje zápasu nás při šancích soupeře podržel gólman Fuksa. Poté nám pomohl vstřelený gól, měli jsme tlak a mohli utkání zlomit. To, že jsme nepřidali druhou branku, byl velice důležitý moment,“ přemítal trenér Nové Vsi Jaroslav Havlík.

Také on musel uznat, že dlouhá přesilovka jeho mančaftu vůbec nesedla. „To vyloučení hráče hostů nám paradoxně uškodilo. Nevěděli jsme si rady, hráli jsme bez nápadu.“

Hodně jej také mrzel vyrovnávací gól. „Nechat si ho dát v poslední minutě první půle, to je velká nezodpovědnost,“ komentoval.

K vítězné brance Pelhřimova měl kouč Nové Vsi námitku. „Předcházel mu jasný úder rukou do míče od útočníka hostů v našem vápně,“ zlobil se.

Příčina porážky ale byla jiná. „Druhý poločas nám vůbec nesedl, sehráli jsme ho špatně. Ani jsme se nedostali k závěrečnému tlaku,“ mrzelo Havlíka.