V létě dojde ke sloučení dvou třebíčských fotbalových klubů, HFK a FŠ. Již v minulosti podobné pokusy byly zmiňovány, ale nikdy to nevyšlo. Co se stalo, že jste nyní našli společnou řeč? Po nějakých čtrnácti letech komunikace k tomu obě strany postupně dozrály. Jak HFK, tak FŠ mají své silné i slabé stránky. Společně jsme dospěli k tomu, že by bylo výhodné silné stránky vzájemně propojit, aby se třebíčský fotbal posunul dál. Aby tady vznikl opravdu stabilní, silný, udržitelný, kvalitní subjekt, který bude vytvářet podmínky sice nejen pro děti, ale primárně pro ně.

Mluvil jste o silných stránkách obou klubů. Čeho si na sobě vzájemně ceníte?

Na naší straně byly vysoké počty mládežnických hráčů, vyšší úrovně jimi hraných soutěží a počet licencovaných trenérů. Na straně HFK je určitě lepší vlastní zázemí i vyšší soutěž mužů.

Proces sloučení byl již na svazu schválen a podle mých informací budete detaily fungování nového klubu postupně řešit během jara. Na co se nyní nejvíce soustředíte?

Samozřejmě na sportovní cíl, což je určitě primárně zachránit pro Třebíč krajský přebor. Rozhodně si přejeme, aby se v Třebíči hrála alespoň pátá nejvyšší soutěž, což je i tak podle mě dost nízko.

Zdroj: Deník

Byly na svazu nějaké těžkosti ohledně sloučení obou subjektů? Museli jste něco předkládat, nebo se to prostě svazu oznámí?

Dokládali jsme návrh smlouvy o fúzi. To nám na svazu posvětili, že takto to může vypadat.

Již jste naznačil, že přebor je výhledově pro Třebíč nízká soutěž. Máte nějaký konkrétní cíl, kam postupně tým posunout?

Divize je náš minimální cíl. Ale s tím, že výška soutěže není to úplně nejdůležitější. Nám jde o to, aby soutěž, kterou budeme hrát, byla přirozeným vyústěním kvality naší práce s mládeží. Určitě budeme dál preferovat výchovu a vývoj dětí a mládeže, která potom bude chtít hrát fotbal i za muže. Nemáme proto v plánu kupovat například hráče jen proto, abychom postupovali výše. Chceme si vše uhrát s vlastními odchovanci.

Chtěl bych se přesto zeptat na práci s A týmem mužů FŠ. Vy jste poslední dvě sezony vždy měli rozehraný ročník na jasný postup, ale ani jednou to kvůli pandemii nevyšlo. Jak moc to bylo pro všechny ve klubu demotivující?

Myslím, že všechno plynulo tak nějak přirozeně. Jsou prostě věci, se kterými nic nenaděláme, takže nemá cenu se tím nějak trápit. Je jasné, že jsme z toho neměli radost. Ale tým se v klidu a pohodě udržoval pohromadě. I zásluhou toho, že nám každý rok kádr okysličili příchozí dorostenci. Tady zaslouží velké ocenění trenér i hráči, za to, jak situaci zvládli a během podzimu naopak dominovali v soutěži více, než roky předtím. Stejně tak je to ocenění pro trenéry mládeže, neboť nově příchozí hráči z mládeže se stávají dobrými posilami A týmu.

Už tušíte, které areály využijete a kde bude který tým v Třebíči hrát?

To je jedna z věcí, které budeme řešit během jara. Nějaké nápady nebo návrhy máme. Pravděpodobně A tým bude hrát za nemocnicí, ostatní věci se budou ladit. Nový klub bude ale využívat oba areály, ve kterých nyní působí HFK a FŠ.