Od památného vyřazení se Jihlavané vrátili na hřiště Vrchoviny ještě dvakrát. A na rozdíl od prvního vystoupení už další překvapení nepřipustili. Vyhráli 5:0 a poté 3:1.

Rovněž letos jsou pochopitelně favoritem hráči Vysočiny. I když jejich nově se rodící mladičký tým zatím stabilní formu hledá. Prohrál čtyři přípravné zápasy i oba úvodní druholigové duely.

Jen v prvním kole poháru dokázali jihlavští fotbalisté zvítězit, Starou Říši zdolali 4:1. „Do zápasu v Novém Městě jdeme s tím, že chceme postoupit. V žádném případě jej nepodceníme a půjdeme do něj se vším všudy, jako by to byl mistrák,“ plánuje trenér Vysočiny Aleš Křeček.

Duel s Vrchovinou by mohl být odrazovým můstkem k lepším výsledkům týmu, který ve čtvrtek padl v druholigové předehrávce v Ústí nad Labem. „V pátek na tréninku spočítáme padlé a připravíme se na pohár,“ plánoval s nadsázkou po utkání na severu Čech Křeček.

Trenér Nového Města Richard Zeman v pohárových duelech většinou hodně mění základní sestavu. Tentokrát od toho ovšem ustoupí. „Není nutné ji točit, protože zápasem s Jihlavou nám končí anglický týden. Je to pro nás pomyslná trešnička na dortu. Sestava tak bude hodně podobná té z Hlučína,“ prozradil kouč.

Některé kluby z divize či třetí ligy pohárové zápasy bez boje odpískaly. Vrchovina šla jinou cestou. „Rozhodli jsme se do toho jít, všichni prošli testy na covid,“ sdělil Zeman.

Na zmíněný triumf před deseti lety by v Novém Městě chtěli navázat i letos. „Určitě chceme Jihlavu potrápit. Myslím si, že mezi druhou a třetí ligou není až takový rozdíl. Když se kluci zkoncentrují a budou mít svůj den, můžeme překvapit. Minimálně se o to chceme pokusit,“ zdůraznil trenér týmu, který rovněž postoupil do druhého kola po krajském derby. Nové Město vyřadilo divizní Humpolec na jeho hřišti 2:1.

Nedělní pohárový duel začne na stadionu v Novém Městě na Moravě v šestnáct hodin.

KAREL LÍBAL, TOMÁŠ POHANKA