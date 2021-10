V jednom případě přímý záchranářský souboj, ve druhém pro změnu střet celků ze špičky tabulky. Taková budou dvě okresní derby, která nabídne víkendový program 13. kola fotbalového krajského přeboru Vysočiny.

To první přijde na řadu již dnes. Jedenácté Okříšky přivítají od 14.30 předposlední HFK Třebíč. „V současnosti jsou oba kluby na stejné úrovni, o to bude derby zajímavější. Věřím tomu, že když hrajeme doma, budeme o ten kousek lepší a zápas zvládneme,“ přál si trenér Okříšek Vladimír Hekerle.

Jeho ovečky mají před Horáckým fotbalovým klubem v tabulce náskok dvou bodů. V případě výhry by se tak od sestupových vod o něco odpoutaly.

Na toto téma však Hekerle okamžitě dodává. „Nechci ale na hráče vytvářet nějaký velký tlak, aby neměli rozklepané či svázané nohy. Pořád jde jen o jeden zápas. Takto bychom k tomu měli přistoupit. Jakmile by si ti mladší hráči dali do hlavy, že je duel extrémně důležitý, jedině by je to svazovalo.“

Fotbalisté HFK Třebíč nejdou do derby v ideálním rozpoložení. Série pěti porážek ze sebou, při skóre 1:19, navíc před týdnem přišlo HFK o dva vyloučené hráče.

Gólman Duba se stoperem Karáskem dostali trest na jeden zápas. „U obou je to pro nás velká ztráta. V brance dostane šanci mladý Beneš, věřím, že náročný úkol zvládne. Po sportovní stránce na to určitě má, o to bych strach neměl. Ale psychicky to pro něj samozřejmě může být náročnější, uvědomoval si asistent trenéra HFK Třebíč Radek Durda.

Ten počítal s tím, že branek dnes asi moc nepadne. „Příliš fotbalové krásy zřejmě zápas nepobere. Bude to tudíž o prvním a možná i jediném gólu zápasu. Chceme vyhrát a Okříšky v tabulce předskočit,“ burcoval.

Největší magnet kola bude zítra k vidění na hřišti Nové Vsi. Druhý celek tabulky vyzve pátou juniorku sousedního Nového Města. „Kluci se navzájem dobře znají, nikdo si nic nedaruje, bude to derby se vším všudy,“ potvrdil kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Podle jeho slov bude rozhodovat efektivita v zakončení. „Oba celky hrají za jakékoliv situace kombinačně, bude záležet na tom, komu to lépe vyjde v koncovce,“ naznačil.

S tím souhlasil i jeho protějšek. „Koncovka bývá naší slabinou, proto víme, že bez proměňování šancí nemůžeme uspět,“ sdělil lodivod béčka Vrchoviny Petr Follprecht.

Ačkoliv budou jeho ovečky hrát venku, bránit nehodlají. „My to ani neumíme. Navíc pro Novou Ves bude rozhodně složitější, pokud na ní budeme tlačit, než kdybychom byli zalezlí,“ dodal trenér Nového Města.

Program 13. kola KP Vysočiny

SOBOTA: Sapeli Polná – Chotěboř (10.30), Okříšky – HFK Třebíč, Žirovnice – Bedřichov, Náměšť-Vícenice – Speřice (vše 14.30).

NEDĚLE: Přibyslav – Ledeč nad Sázavou, Nová Ves – Nové Město B, Pelhřimov – Velké Meziříčí (vše 14.30).