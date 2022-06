Před posledním kolem úplně klidný nebyl. Uvědomoval si, že v případě zaváhání nemá mužstvo možnost opravy. Ovšem Pacov, který byl konkurentem v boji o druhé místo, už brzy odpoledne prohrál 3:4 s béčkem Chotěboře.

A důležité bylo i to, že Havlíčkův Brod C přijel do Velkého Beranova v obvyklém složení, tedy bez posil z áčka. „Obavy z posledního utkání jsem měl. Kluci to ale zvládli perfektně,“ pochvaloval si Roman Vyskočil.

Skóre otevřel v osmé minutě Richard Ganzwohl, o přestávce vedli domácí už 7:0. „Brzy to tam začalo padat, kluci si opravdu zastříleli. Hlad po gólech jim vydržel celé utkání, a tak to má být,“ vracel se k sobotnímu střeleckému koncertu trenér Velkého Beranova.

„Soupeř odpor nekladl, postupem času působil hodně odevzdaně,“ dodával. Céčko Havlíčkova Brodu tak skončilo na sestupové třinácté příčce, soutěž opouští společně s posledními Habry.

V sobotu znovu zafungoval široký kádr, jímž ve Velkém Beranově disponují. V zápise figurovalo celkem osmnáct hráčů. A náhradníci se opět prosadili střelecky, obstarali dvě poslední branky.

V 82. minutě se trefil Šimon Trnka, o pět minut později uzavřel gólový účet Rostislav Kittler. „Trefil se krásně do šibenice,“ upřesnil k poslednímu gólu sezony lodivod Velkého Beranova.

Postupové oslavy pak mohly vypuknout naplno, ale trenér už má v hlavě myšlenky na klubovou premiéru ve vyšší soutěži. „Myslím, že kádr na 1. A třídu máme, ve vyšší soutěži bychom měli být v pohodě,“ doplnil Roman Vyskočil.