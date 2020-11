Váš předchůdce Miroslav Zeman před sezonou hovořil o ataku horních pater tabulky. Na ten nedošlo, na druhou stranu po špatných výkonech jste se v závěru podzimu zvedli. Jste tedy alespoň trochu spokojený?

Musíme si přiznat, že po minulé sezoně jsme měli očekávání větší. Byli jsme druzí, chtěli jsme na to navázat. Povedl se nám ale jen první zápas v Náměšti. Pak se to zadrhlo, výsledky jsme neměli. V posledních kolech podzimu jsme se to snažili dohnat. Pár důležitých bodů jsme uhráli, ale s osmým místem nemůžeme být úplně spokojení. Asi bychom chtěli být všichni o něco výše, ale tohle je naše současná realita.

Dokážete pojmenovat problém, proč došlo na dlouhou šestizápasovou sérii, v níž jste získali jen tři body?

Nechci se vymlouvat, ale velký vliv na to měla zranění hráčů ze středu hřiště. Hned v první přípravě to potkalo Vojtu Hadravu, pak se už v mistráku zranil Lukáš Dýnek. Následně vypadl ze hry i Kocourek, kterého jsme přivedli před sezonou jako posilu. Bohužel se jednalo o vážná zranění, s dlouhou dobou léčení.

Kreativita ve středu hřiště je jedna věc, ale vy jste dostávali hlavně hodně gólů.

To je pravda. Naše práce v defenzívě nebyla dobrá, nadělali jsme v ní spoustu chyb. To nás sráželo. Je třeba si ale uvědomit, že to není jen o obraně. My jsme směrem dozadu byli špatní jako celek. Každý na tom měl svůj díl viny.

Když se dostává hodně gólů, tak z hlediska kritiky jsou první na ráně stopeři. Pak jde na řadu brankář. Vy máte mezi tyčemi syna. Bylo pro vás těžké ten tlak ustát?

Není to pro mě úplně jednoduchá situace. Každý, kdo si něco podobného zkusil, ví o čem mluvím. Na druhou stranu si nemyslím, že by toho Dominik pokazil víc než ostatní. Měl lepší sezony, i horší. Udělal na podzim několik chyb, ale ty udělali všichni.

Už jste to zmínil u výčtu zraněných hráčů. Chyběl vám hodně Lukáš Dýnek?

Některé zápasy jsme zvládli i bez něj, ale to nic nemění na tom, že je pro nás důležitý. Stojí na něm naše hra. Když není na hřišti, je to znát a znát to bylo celý podzim. Věřím, že se brzy dá do kupy a s ním půjdou naše výkony nahoru.

Lukáš Dýnek byl tím, kdo vaše útoky rozjížděl. Jakub Vodáček ve výstavbě hry byl o přihrávku dál, zapojoval se v pozdější fázi útoku. Museli jste po zranění Lukáše Dýnka změnit charakter hry?

Snažili jsme se styl hry neměnit. V tom jsme byli ještě s Mírou Zemanem zajedno. Jen na místo Lukáše jsme zatáhli Kubu Vodáčka. Výš jsme posunuli Víťu Kučeru, ze zahraničí se nám vrátil Filip Vilímek, který zvýšil konkurenci v útoku. Na chvíli jsme vepředu ztratili na údernosti, ale v těch posledních zápasech už si to přece jen sedalo.

Nebylo to obětování Jakuba Vodáčka?

Neřekl bych to tak, i když jsme přišli na to, že pozice na podhrotu mu sedí více. On ale udělal maximum i v nové roli. Navíc se stal mým asistentem, odvedl velký kus práce.

Jste ve středu tabulky. Budete se na jaře dívat nad sebe nebo pod sebe?

Teď asi není na místě mluvit o ambicích. Přece jen máme před sebou celou zimní přípravu. Pokud se nám uzdraví marodi, bylo by hezké naší pozici na jaře trochu vylepšit. Tým na to kvalitu má. Navíc je poměrně mladý, prostor k výkonnostnímu posunu tu vidím.