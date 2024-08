Olympijské hry v Paříži, to je také pastva pro fotografy z celého světa.…

Třetí sezonu v řadě mezi krajskou elitou zahajuje celek z Pelhřimovska. V obou předchozích patřil mezi úzkou špičku tabulky, loni dokonce skoro až do úplného závěru bojoval o postup do 4. ligy.

Prověřený kádr přes léto opustilo pouze jediné jméno. „Krajní bek či záložník Filip Brož zamířil do Jindřichova Hradce,“ prozradil trenér Kamenice Zbyněk Jaroš.

Naproti tomu do kabiny jeho mužstva dorazila posila do ofenzivy. „Útočníka Františka Fáberu, který naposledy oblékal dres Kunžaku, znám z působení u dorostu Táborska. Je to typ šikovného, ale výborně rychlostně vybaveného hráče, který je velmi dobrý ve hře jeden na jednoho,“ popsal novou posilu.

Za cennou posilu se dá brát také návrat útočníka Tomáše Filípka po dlouhodobém zranění. Kamenické ofenzivní duo Dvořák, Filípek přitom zřejmě bylo, bez většího přehánění, v předminulé sezoně nejnebezpečnějším útokem soutěže.

Jejich spolupráce by se tak mohla obnovit. „U Filípka šlo o řízenou rekonvalescenci, jeho návrat pro nás bude stoprocentně posílením. Dali jsme mu nějakou dobu, aby se toho opět dostal, během podzimu by měl už naplno naskočit,“ sdělil lodivod Kamenice.

Ambice Slovanu jsou podobné jako v předchozím ročníku. „I vzhledem k výsledkům v minulé sezoně platí, že chceme hrát opět nahoře, a co nejdéle tam čeřit vodu. Jako všude to bude i u nás o tom, zda budou hráči zdraví a dostupní. Pokud jsme pohromadě, sílu rozhodně máme,“ komentoval.

Největšího favorita páté ligy vidí také v Kamenici u svého okresního rivala. „Pelhřimov se bude chtít po sestupu jistě okamžitě vrátit do čtvrté ligy. Nahoře by měly opět hrát i Chotěboř s Okříškami, doufám, že se tam budeme pohybovat také my,“ doufal.

Jinak očekával podobný průběh sezony jako před rokem. „Nevím přesně, nakolik se změnily kádry ostatních mančaftů, ale zřejmě to bude obdobné jako vloni. Jen místo FŠ Třebíč bude hrát o postup Pelhřimov,“ nastínil Jaroš.