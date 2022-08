Už o nadcházejícím víkendu se rozběhne nový ročník elitní krajské soutěže na Vysočině. A fotbalisty Nové Vsi do něj povede nový trenér. „Poslední roky se tu hrála špička tabulky, na to bychom chtěli navázat,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Petr Nedvěd.

Na lavičce divizního Žďáru jste skončil ještě před koncem loňského podzimu. Od té doby jste nikde nepůsobil. Žádná zajímavá nabídka během toho času nepřišla?

Nějaké nabídky byly, ale já jsem posledních pár měsíců časově zaneprázdněný, takže jsem o dalším trenérském angažmá ani neuvažoval.

Proč jste se nakonec rozhodl usednout na lavičku právě Nové Vsi?

Z několika důvodů je to nejlepší řešení. Původně jsem vedení v Nové Vsi říkal, že bych se mužstva ujal až v zimní pauze, ale nakonec jsme se dohodli už teď.

Pokud se nepletu, bude to poprvé, kdy povedete jiný mančaft než ten ve Žďáře…

Ano, je to tak. Doposud jsem trénoval jen ve Žďáře, muže, ale i mládež.

Žďár je přece jen větším klubem než Nová Ves. Nebude to pro Vás až příliš velká změna, co se fungování klubu týká?

V něčem asi ano. Ve Žďáře jsem byl zvyklý, že v přípravě jsme chodili trénovat čtyřikrát týdně, to zde asi nepůjde. Přece jen jsou ti kluci více vytížení. Na druhou stranu jsem už mohl poznat, že je v Nové Vsi výborná parta, která drží pohromadě.

Takže by neměl být problém si zvyknout?

Podle mě je fotbal stejný kdekoliv. Ano, v úrovni soutěží jsou samozřejmě velké rozdíly. Ale ať už jde o první ligu, divizi či krajský přebor, trénovat se musí všude. Navíc v Nové Vsi je super zázemí, dvě vynikající přírodní trávy, k tomu umělka na zimní přípravu.

Mančaft už jste poznal?

Některé kluky znám, jiné méně a některé třeba vůbec. Tím, že jsem s nimi neprodělal přípravu, to bude zkraje trošku hektičtější, ale snad to zvládneme.

Jaké výsledkové cíle před vás postavilo vedení klubu?

Žádné konkrétní sice neřeklo, ale jelikož se tu poslední roky hraje špička tabulky krajského přeboru, počítám, že to bude chtít vedení dál zachovat.

Co čekáte od soutěže, s níž jste dosud neměl tolik zkušeností?

S některými celky z přeboru jsme ve Žďáře hrávali v přípravě, takže představu mám. Jasným favoritem bude Pelhřimov, neuvěřitelný kádr má po neustálém posilování Sapeli Polná. Věřím, že pokud budeme zdravotně fit, dokážeme jim konkurovat.