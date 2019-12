Před sezonou jste se hlásil k cíli hrát na špici tabulky, ale nálepce favorita přeboru jste se bránil. Bylo vaše opatrnější tvrzení spíše gestem respektu k soupeřům, nebo odpovídalo realitě a vás hráči podzimními výsledky překvapili?

Nevěřil jsem, že projdeme podzim tímto způsobem. Kluci mě mile překvapili. Tím, že dokázali udělat deset vítězství, překročili můj plán. Musím říci, že své nároky na výsledky jsem v průběhu podzimu stupňoval, ukazovalo se, že máme na víc. V tomto kontextu mě nakonec mrzely i ty tři ztráty.

Takže nazrál čas pro změnu rétoriky? Mění se cíle, půjdete po divizi?

V tuto chvíli by byl od nás alibismus, kdybychom si stále dávali za cíl umístění do pátého místa. Stát se ještě může cokoliv, čeká nás mnoho těžkých zápasů, ale nemůžeme být zbabělci. Naším cílem je první příčku udržet. Za tím si teď půjdeme.

Pro vás osobně je zaděláno na hodně pikantní jaro. Čtyři body za vámi je Žirovnice, kterou trénuje Miroslav Zeman, váš kamarád a dlouholetý trenérský parťák. Vnímáte to také tak?

Máte pravdu, je to zvláštní situace. Dlouhé roky kamarádíme, trénovali jsme spolu. Máme podobné názory na fotbal a stále o něm diskutujeme. Sdělujeme si své postřehy, o soupeřích v krajském přeboru si předáváme informace. Dá se říci, že i do jisté míry stále spolupracujeme. Úspěchy, kterých se Žirovnicí dosáhl, mu moc přeji. Ať dál vyhrává, ale jen do našeho vzájemného zápasu. (smích)

Už jsme to zmínili, na podzim jste ztratili body jen třikrát. To je úctyhodná bilance, ale mohla být i lepší. Byla bezbranková remíza v posledním kole na hřišti Sapeli velkým zklamáním?

Naprosto souhlasím, je to pro nás velká ztráta. Pokud chceme hrát o postup, tak je hezké, že doma porazíme druhého a třetího, ale je nutné vozit i body z hřišť soupeřů z konce tabulky. Vůbec nemůžeme brát v potaz, na jakém se to hrálo terénu a že soupeř prakticky jen bránil. Tohle všechno by byly výmluvy a alibismus. Musíme se na to dívat tak, že na Sapeli vyhrály Šebkovice a Žirovnice, tak jsme to měli dokázat i my. Prostě jsme se v tomto směru nepoučili. V předešlé sezoně jsme ztratili body v zápasech se Žirovnicí a právě se Sapeli. V tu dobu ani jeden z týmů nebyl v první polovině tabulky. To nás v součtu stálo postup do divize. Teď jsme za to zaplatili tím, že máme po podzimu náskok čtyř bodů místo šesti.

Nevyhráli jste hlavně kvůli tomu, že jste nedali gól. To byl však řídký jev, střelecká produktivita vás zdobila. Zvlášť když jste našli kanonýra Mazače…

Tomáš je pro nás velké pozitivum a příslib do budoucna. Pracuje na sobě na trénincích, má chuť do fotbalu. Jsem rád, že ho máme. Klobouk dolů, dát devatenáct branek ve dvanácti zápasech je impozantní.

Devatenáct branek ho ale hodně zviditelnilo. Nemá nabídky z vyšší soutěže?

Jestli jsou nějaké nabídky, nevím. S Tomášem jsem se o tom zatím nebavil. Přicházel bych o něj ale hodně nerad. Pokud chceme hrát o postup, musíme udělat vše proto, abychom ho udrželi. Je pro naši hru teď velmi důležitým článkem. Na druhou stranu chápu, že dobrý střelec je žádaným zbožím i ve vyšších soutěžích.

Dalším klíčovým hráčem byl na opačné straně hřiště Michal Naniaš. Stopera jste ale hlavně v první polovině podzimu stavěl na pozici štítového záložníka. Co vás k tomu vedlo?

Chtěl jsem naplno využít jeho konstruktivitu a zkušenosti. Tím, že se posunul výše, dostal větší prostor k tomu, aby se podílel na rozehrávce, uplatnil kopací techniku, kterou má na krajský přebor výjimečnou. Umožnilo nám to také sebrat část defenzivních povinností z Dana Poula a pak také zakomponovat na stopera vedle Rejthara Kordíka či Šimáka. Oba v hráli na začátku sezony ve velké pohodě. Naniáš se na stopera vrátil až ve chvíli, kdy po zranění začal hrát Kostroun.

Co bude potřeba udělat pro to, aby jarní mise za postupem do divize skončila úspěchem?

V situaci, v jaké jsme teď, jsem byl několikrát jako hráč. Proto moc dobře vím, co klukům v hlavách běží. Bude to hodně o zkušenostech, o klidu ve chvílích, kdy se nám nebude dařit podle představ. Na jedné straně máme tým, ve kterém je dost mladých hráčů. Pak tu jsou ale starší Naniáš, Kostroun, Holický, Homolka a ti by se měli vědět rady. Věřím, že ostatní usměrní. Je jasné, že budeme pod tlakem. Žirovnice je v euforii, hraje o svou historickou sezonu. Podobně je na tom Třebíč, která byla před rokem skoro na konci tabulky. Tam na hráče nebude tlak žádný. Ti mohou jen získat.