„Bylo to velmi těžké utkání,“ ohlíží se za střetnutím Martin Kostroun. „Jeli jsme do Bystřice bez několika hráčů základní sestavy, takže jsme chtěli získat alespoň bodík. Doufali jsme, že tam něco uhrajeme, což se nám také povedlo.“

Jak již naznačeno výše, jednoduché to ale nebylo. „Dostali jsme dva smolné góly, nakonec jsme to dotáhli, Konečný výsledek je pro nás super, jsme z něho nadšení a bereme ho jako naší malou výhru,“ netají spokojenost jedenatřicetiletý matador.

Závěr v režii gólmanů. Kolouch projevil fair play, Mička poděkoval vyrovnáním

Snižující trefu vstřelil Kostroun dvacet minut před koncem duelu. „Dostal jsem přihrávku ze strany od Vojty Poulovýho. Křižoval mě tam hráč, naznačil jsem proto střelu, zasekl si míč, počkal jsem až mě přeběhne a vypálil jsem za vápnem. Spadlo to k tyči,“ přiblížil svojí první trefu.

Tím jen přiživil zvýšenou aktivitu celého týmu. „Hrát jsme začali až za stavu 0:2,“ připustil Kostroun. „Ale potom jsme byli jako polití živou vodou a možná jsme mohli i vyhrát. I když v závěru měla i Bystřice dvě standardky, což bylo nepříjemné. Myslím si, že remíza je nakonec spravedlivá.“

Po utkání se tak Pacov udržel v čele pořadí, Bystřice zůstala na opačném pólu tabulky. Pro nováčka až nečekaně výborný start. „Je to krásné. Bylo by to fajn tam vydržet,“ culí se úspěšný střelec. „My jsme rádi tam, kde jsme, nikdo s tím úplně nepočítal. I když jsme v to doufali a já třeba našemu týmu věřím. Přebor je přece jenom jiná soutěž než á třída. Doufám, že bodů posbíráme, pokud to takto půjde, co nejvíc.“

OBRAZEM: Křižanov ztratil po pauze v Velkém Beranově nadějně rozehrané utkání

Sám hráč má se soutěží zkušenosti z minulosti, takže může odhadnout, zda má Pacov reálnou možnost bojovat o postup do divize. „Zatím si z toho děláme spíš legraci,“ netají Kostroun. „My se chceme pohybovat na špici tabulky, do nějakého pátého místa. Soupeře znám z doby, kdy jsem kraj hrál v Pelhřimově, takže si myslím, že to je pro nás reálné. Nejdůležitější je, aby se nám dařilo doma a občas přivezli nějaký bodík z venku.“

Další prověrkou bude pro Pacov nedělní souboj se zkušeným celkem Sapeli Polná. „Je fajn, že hrajeme první zápas s nimi doma, což by mohlo být pro nás výhodou. Na tom jejich hřišti bývá každý zápas nepříjemný,“ věří v další dobrý výsledek Martin Kostroun.