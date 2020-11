Hned ale začal vyjmenovávat kazy. Mladý tým měl poměrně dost výkonnostních výkyvů. „Nejvíc mě mrzí zápas v Rozsochatci, tam jsme herně i výsledkově vybouchli,“ nemusel moc dlouho vzpomínat. Nebyla to ale jediná zbytečná ztráta humpoleckého béčka. Hráči si museli drbat hlavy po prohře v Novém Rychnově, chlubit se nebudou ani prohrou doma se Světlou nad Sázavou.

Na druhé straně tu jsou i dobré počiny, které převažují. Zmínit je potřeba hlavně obrat v Košeticích. „Ano, tam jsme uhráli velmi dobrý výsledek. Košetice mají silný tým, toho vítězství si hodně cením,“ svěřil se.

Juniorka ukázala bezpochyby solidní fotbalovou kvalitu. Dá se předpokládat, že někteří hráči dostanou v zimní přípravě šanci v prvním týmu. Koho by trenér béčka doporučil? „Jednoznačně Dominika Maršíka. Je na tom skvěle rychlostně, v tom se hráčům v áčku vyrovná. Na podzim byl naším nejlepším hráčem, za ním šla většina gólů, které jsme vstřelili,“ chválil Imrich Brdečka.

Pilířem obrany byl Jakub Benáček. I on by si šanci zasloužil. „Hrál u nás v dorostu, pak odešel do Sapeli. Vrátil se bezpochyby jako lepší hráč, nasbíral zkušenosti,“ všiml si kouč, kterému by se líbilo, kdyby šanci dostali ještě mladíci Kameš s Melmukou. „Zapomenout nesmím ani na Honzu Málka. Ten za trenéra Kubíka už divizi hrál,“ uzavřel svůj nabídkový list.