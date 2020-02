O tom, jak je zranění vážné a jakou dobu léčení si vyžádá, ukáží nejbližší dny. Každopádně Vodáček přišel ke zdravotní újmě poměrně nešťastně. „Byl to sice souboj ve vápně, ale nejednalo se o nic záludného. Soupeř mu na kotník nechtěně spadl,“ popisuje kouč okamžik vzniku zranění.

Pokud by se Vodáček dostal na marodku na delší dobu, byl by to pro Žirovnici malér. „Byl bych nerad, aby to bylo chápáno, že jsme týme jednoho hráče. To rozhodně nejsme, ale on je pro naši hru velmi důležitý,“ uvědomuje si Zeman možné hrozící potíže.