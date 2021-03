Cílem ankety bylo, ačkoliv hráči nehrají, trenéři je netrénují a hřiště zejí prázdnotou, vtáhnout fotbalové fanoušky do alespoň virtuálních soubojů.

POČTY HLASŮ V SEMIFINÁLE

SK Okříšky 1262

Sokol Štoky 3288

SFK Dukovany 2461

1.FC Batelov 2650

FŠ Třebíč 2873

Jednotlivá kola přinesla hlasování mezi účastníky soutěží od krajského přeboru po 1.B třídy. V krajském přeboru se prvním vítězem stal celek SK Okříšky. „Svolávali jsme se přes facebook,“ prozradil s úsměvem starosta městyse Zdeněk Ryšavý.

Podobně se v klubu na Třebíčsku chystají i na finále. „Půjdeme do toho. Je potřeba náš klub podpořit,“ dodal bojovně Ryšavý s tím, že bude klub podporovat i se svými kolegy na radnici.

Pokud jde o rozložení sil, nejvíce anketa zaujala právě na Třebíčsku. Kromě Okříšek budou o hlavní cenu, celou stránku v Deníku věnovanou klubu, bojovat také Dukovany a FŠ Třebíč. „Hodně jsme se o anketě bavili, rozhodili jsme sítě po celém klubu i známých,“ potvrdila za SFK Dukovany sekretářka klubu Denisa Pislcajtová.

„I my jsme dali výzvu pro naše fanoušky na facebook, bavili jsme se o tom s kolegy trenéry, všichni rovněž hlasovali,“ hlásí z Třebíče kouč A týmu Miroslav Paděra.

Proti třebíčskému trojbloku se postaví Sokol Štoky, který v semifinálových soubojích získal z vítězů nejvíce hlasů. „Celý tým se na tom aktivně podílel, hodně jsme to řešili,“ netajil z hráčů týmu David Kunc. „Oslovovali jsme známé, příbuzné, kamarády. Hlasovali pro nás i lidé, kteří ani nevědí, kde Štoky leží,“ smál se s nadsázkou Kunc.

Nepřekvapí, že rovněž v Batelově pro úspěch pracovali všichni členové 1.FC. „Ze začátku jsme anketu spíš jen sledovali, a v posledních dnech jsme to rozjeli ve velkém,“ pokýval hlavou předseda a trenér klubu Zdeněk Kapoun, který se připravuje aktivně i na finálové klání. „To tam snad ani nepište, ať to soupeři nevědí. Ale něco připravené máme a zkusíme to vyhrát,“ uzavřel se smíchem Kapoun.

Hlasovat pro svůj klub můžete až do pátku 26. března do 20.00 hodin.