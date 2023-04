V táboře poražených panovaly po nedělním taháku hodně rozporuplné pocity. „Na jednu stranu mě těší velice dobrý výkon, který jsme podali. Na stranu druhou mě ale mrzí spousta zahozených příležitostí, což byl hlavní důvod naší porážky,“ přiznal kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Jeho svěřenci skutečně dokázali hlavního aspiranta postupu do moravskoslezské divize řádně potrápit. „Konečný výsledek rozhodně neodpovídá tomu, co se na hřišti odehrávalo. Balon jsme měli více na kopačkách my, ale jak už jsem říkal, doplatili jsme na slabší koncovku,“ komentoval trenér Polné.

Pelhřimov šel do vedení po dvaceti minutách hry, z pokutového kopu otevřel skóre Poul. „První návštěva hostů v našem vápně skončila penaltou. Druhý gól jsme pak inkasovali chvíli před poločasovou přestávkou, kdy zřejmě nepovedený centr Poula zapadl za naši zadní tyč,“ popisoval.

Po pauze se lídr tabulky nikam nemusel hnát. Navíc po hodině hry zvýšil už na rozdíl tří branek Homolka. „Kluci ale zápas nezabalili. Čaloud snížil a měli jsme i další vyložené příležitosti. Pelhřimov se posledních dvacet minut zatáhl a v podstatě jen bránil svůj náskok,“ všiml si Adamec.

Smolařem šlágru 18. kola elitní krajské fotbalové soutěže byla domácí akvizice z Běloruska, útočník Kazlou. „Ilya měl dobře tři stoprocentní tutovky, které normálně proměňuje. Asi se dá označit za smolaře utkání, ale jinak bych chtěl všechny kluky za výkon pochválit,“ ocenil.

Díky prohře se polenský Slavoj v tabulce propadl z druhého místa na třetí, když jej o bod předskočil nováček z Kamenice nad Lipou.

Cíl do zbytku sezony mají v Polné jasný. „My se nyní upneme na vybojování druhého místa. Pokud budeme pokračovat v takových výkonech, jaký jsme podali v neděli, máme na to jej uhrát. Pro nás šlo o hodně smolné utkání, ale potěšilo mě, že jsme Pelhřimov dokázali nasazením, kombinačně, ale i rychlostně přehrát. Diváci určitě museli být s naší hrou spokojení,“ dodal Adamec.

Fotbalisté FK Maraton tak odvalili z cesty za vytouženým návratem do čtvrté nejvyšší soutěže další nepříjemnou překážku. „Vzhledem k postavení v tabulce jsme se v Polné nemuseli nikam hnát. Počkali jsme si na chybičky soupeře a ty nemilosrdně potrestali, což se nám na jaře daří,“ lebedil si trenér Pelhřimova Richard Zeman.

Ten ocenil výkon opor, ale také teprve osmnáctiletého gólmana Lukáše Pecha. „Ten mi dělá velkou radost. Nebylo to poprvé, co nás na jaře výrazně podržel. I ve složitých situacích si umí poradit. Vedle něj zahrálo velmi dobře také zkušené trio Poul, Homolka a Niederle,“ vyjmenoval.

Nedělní výkon jeho týmu po změně stran se ale zkušenému kormidelníkovi příliš nezamlouval. „V první půli jsme měli míč pod kontrolou. V té druhé se mi ale náš výkon nelíbil. Sice jsme přidali třetí branku, ale okamžitě jsme inkasovali a to ještě gólman Pech chytil několik vyložených příležitostí domácích. Rezignovali jsme na držení míče, koledovali jsme si o další branku,“ mračil se.

Náskok Pelhřimova v tabulce už narostl na dvanáct bodů. „Druhou Kamenici teď v sobotu přivítáme doma, bude to další šlágr. Věřím, že derby naláká do hlediště více fanoušků a my budeme pokračovat na vítězné vlně. Máme vše ve vlastních rukách,“ pochvaloval si Richard Zeman.