Při vší úctě k výbornému výkonu klubu z Jihlavska je ovšem nutno dodat, že bezkrevným představením mu hráči Horáckého fotbalového klubu pomohli. „Vůbec jsme se nedostali do hry. Za celý zápas jsme snad neměli pořádnou příležitost, Bedřichov vyhrál naprosto po zásluze,“ vysekl soupeři poklonu hrající kouč Třebíče Radek Durda.

Zápas notně poznamenala situace ze čtvrté minuty, kdy po několik za sebou jdoucích chybách domácí obrany šel poslední celek tabulky elitní krajské soutěže do vedení.

Však si také hráči HFK od trenéra vyslechli své. „Nejprve oba stopeři nesmyslně kličkovali, poté neudržel lehkou střelu náš gólman. Byla to branka jak ze čtvrté třídy,“ zlobil se.

Po změně stran pak Bedřichov přidal další dvě branky a mohl se radovat z nečekané výhry. „Sezona je ještě dlouhá, věřím proto, že nás to nijak nepoznamená. Do konce podzimu ještě potřebujeme nějaké body uhrát,“ mračil se Durda.

V táboře Bedřichova panovaly odlišné pocity. „Řekli jsme si před zápasem, že za minulými duely uděláme tlustou čáru. Udělali jsme některé změny v sestavě, které se osvědčily. Byl to náš nejlepší výkon v sezoně,“ pochválil svůj tým Pešťál.

Ten doufá, že na podařený výkon ze soboty jeho ovečky navážou také v dalších podzimních zápasech. „Hlavně pro psychiku hráčů je tato výhra nesmírně důležitá. Kluci si potvrdili, že dokážeme hrát fotbal. Pokud výkon z Třebíče budeme opakovat, nemám strach, že bychom dál nedělali body,“ dodal.

Před vlastním fanoušky se v sobotu nedařilo ani dalšímu celku z Třebíčska. Fotbalisté Náměště nad Oslavou-Vícenic podlehli Nové Vsi 0:3.

První branku přitom inkasovali už po dvaceti vteřinách hry. „To jsem hodně zuřil, protože se nám to stalo už poněkolikáté. Byla to absolutní nekoncentrovanost. Další dva góly zase padly po zaváhání našeho gólmana. Na druhé straně co my nedáme… Diváci už se nad naší bezradností smáli,“ řekl kouč Náměště Petr Kylíšek.