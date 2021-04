Jak moc si ceníte titulu nejoblíbenějšího klubu v kraji?

Ceníme si toho moc. Jsme rádi, že nás fanoušci podpořili, těch hlasů byla hromada. Byl to tvrdý boj s Dukovany. Vynaložili jsme všechny možné síly, a jsme rádi, že se nám dostalo tolika hlasů.

Co vše jste pro to museli udělat a kdo se nejvíce ujal propagace soutěže?

Hodně se angažoval kapitán Zbyněk Koreš, pak Ondra Šulaj, to je kamarád, který nám pomáhá s různými věcmi. Ale vesměs všichni z batelovského fotbalu. Rozeslali jsme esemesky a samozřejmě pomohly sociální sítě. Dalo se to vědět kamarádům, kterých má každý hromadu. Dá se říci, že jsme o tom dali vědět skoro do všech koutů republiky. Co vím, tak se do hlasování zapojili i hráči některých klubů, co hrají malou kopanou v Praze.

Byl tedy cíl získat titul Nejoblíbenější klub v kraji?

Když jsme se dostali takhle daleko, tak jsme za tím šli. A já bych chtěl za celý klub poděkovat všem, jak batalovákům tak nebatelovákům, že nám v téhle těžké době dali tolik hlasů a takhle nás podpořili.

Jak jste sám naznačil, výhodou v dnešní době jsou sociální sítě, kde jste byli velmi aktivní.

Je důležité mít v klubu mladé hráče. My starší jsme v tomhle trochu pomalejší, ale mladí vědí ty fígly. Ty tím žijou.

Vy máte dva mužské výběry, a tedy tím pádem početný kádr, který mohl „nakazit“ své okolí mnohem více?

Když je dobrá parta, dělá to hrozně moc. A nejen na hřišti. Všichni jsou tady k fotbalu naklonění. Zapojili se kluci z áčka i béčka, a samozřejmě i místní fanouškové. Ty jsme také oslovili, takže se zapojila široká část lidí z Batelova, který má sice jen dva tisíce sedm set obyvatel, ale protože se mohlo hlasovat jednou za hodinu a dalo se hlasovat přes data zvlášť i přes wi-fi zvlášť, byl z toho jeden hlas navíc.

Dá se říci, že teď, když fotbal už tak dlouho stojí, byla tato soutěže takový nový motor?

Určitě ano. Sice trénovat nemůžeme, ale zapojili jsme se do toho všichni a trochu ten náš fotbal oživili. A chtěli bychom vzkázat i Dukovanům, že si to s nimi můžeme dát i ve fotbale, až se situace zlepší. Byl to pěkný souboj, a škoda pro ně, že skončily druzí, protože měly také hromadu hlasů, a také by si zasloužily vyhrát.

Doufáte nyní, že se sezona dohraje, opatření rozvolní a vy v létě oslavíte s tímto titulem třeba ještě postup do 1. A třídy?

Byli bychom rádi, kdyby to takhle dopadlo. Podle posledních informací, co máme, by se mělo stihnout asi jen těch pár kol, která jsou potřeba. Ale pokud to bude tak, že se budou muset hráči testovat, tak na to podle mého názoru FAČR (Fotbalová asociace České republiky – pozn. autora) nepřistoupí. Takže kdo ví, jak to dopadne a jestli se to dohraje. Je to taková špatná doba. Dvakrát jsme na špici, a možná z toho nic nebude. Třeba snad napotřetí…. (smích).

Takové vyústění by pro Batelov bylo hodně smolné. Můžete přece přepsat historii a postoupit poprvé do 1. A třídy.

Kluci by měli chuť si zahrát vyšší soutěž. To by byl historický postu, i můj trenérský a většiny kluků i hráčský vrchol. Kromě pár hráčů tuhle soutěž nikdo nehrál. Většina jen bétřídu a okres.

Sílu ovšem máte, což dva roky po sobě podzimními výsledky dokazujete.

Máme mladý kolektiv a hlavní je, že všichni táhnou za jeden provaz. Co se řekne, to se dělá, každý zabere. Ta parta je prostě nejvíc. Trenér může v něčem pomoci, něco říci. I spory jsou normální, ale když to uvnitř funguje, dá se vyřešit takřka všechno a i ty výsledky pak přichází.

A co třeba krajský přebor, že byste si dali metu ještě vyšší…

To jsme hráli jednou v dorostu, to bylo strašně náročné, je to pěkná soutěž. Ale my jsme skromní. Jsme rádi, že jsem se vrátili do bétřídy, a já věřím, že i o soutěž výš bychom to zvládli. A kdyby ne, za zkoušku nic nikdo nedá. Svět by se nezbořil.

Plánujete vůbec titul Nejoblíbenější klub kraje oslavit?

Samozřejmě, že to v plánu máme. Jak se to uvolní a jakmile to půjde, v létě něco určitě proběhne. Bude pivo, prasátko, párek. My to bereme jako úspěch pro celý Batelov, je to propagace fotbalu i celého městyse.

Mohlo by to spustit, když to přeženu, lavinu s větším zájmem o fotbal?

Je možné, že by to mohla být i motivace pro děti, aby chodili více na fotbal. Jsme rádi za každého malého prcka. Snažíme se tady dělat fotbal už od přípravky. Máme mladší i starší žáky. Sice není dorost, což nás mrzí, ale ty mladší ročníky máme. A pak vás ta práce mnohem více těší, že si za áčko zahraje kluk, který prošel celou mládeží v klubu.