„Když budeme hrát i na jaře v klidném středu a vyhneme se sestupovým starostem, budu spokojen,“ přidal se trenér nováčka z Rozsoch Michal Strachoň.

To na horním pólu tabulky je zdánlivý přetlak. Tři silní lídři a dva v závětří vyčkávající nevyzpytatelní pronásledovatelé. Jenže – on snad nikdo nechce postoupit…

Na podzim jsme navštívili i utkání týmů z čela Vladislav - Velký Beranov:

Či přesněji řečeno. Postupu by se nebránil nikdo, ale nahlas to žádný z nich nepřizná. Posuďte sami. Předseda půlmistra z Nedvědice Pavel Vejrosta Deníku řekl: „O postupu se u nás nemluví. Je před námi ještě třináct utkání, tedy hra o devětatřicet bodů. Máme na první pohled příznivý los, který ale může být zrádný. Soupeře z horní poloviny tabulky máme většinou doma, zatímco ven zajíždíme na hřiště papírově slabších soupeřů. Nic proto neplánujeme. Půjdeme s respektem ke všem soupeřům od utkání k utkání.“

Kouč vicemistra z Moravských Budějovic Libor Stehlík sice během podzimu původně ospalý tým dokonale probudil, pro jaro má přesto spíše skromné cíle. „Postup není naší prioritou. Ovšem kdyby se nám podařilo udržet se na čele pořadí, určitě neřekneme, že nepůjdeme nahoru,“ uvedl.

A Vladislav? „Nepočítal jsem před začátkem sezóny, že bychom mohli být tak vysoko. Počítal jsem, že se budeme pohybovat ve středu tabulky. Bereme proto i třetí místo po podzimu,“ zhodnotil první polovinu soutěže kouč Jiří Texl.

Cíl zůstává stejný. Chceme hrát ve středu tabulky, tvrdí kouč vicemistra Stehlík

S menším odstupem číhají v závětří dva pronásledovatelé. Také oni ale bez vyložených ambicí. „Pokud se šance naskytne, určitě nebudeme postup někomu přenechávat. S výborem jsme však za jedno, že nyní je teď důležité, aby si tým, ve kterém je dobrá parta, ještě více sedl a byl tam znát přínos mladších hráčů,“ vysvětlil trenér Velkého Beranova Roman Vyskočil.

Stejný cíl mají i v Křižanově. Postupně si připravit mladé hráče na postupové boje do budoucna. „Pět bodů na čelo není opravdu velká ztráta,“ pokyvuje hlavou trenér Aleš Burian. „Bylo by i krásné rvát se o postup. Záležet bude na začátku jarních zápasů, jak si to rozehrajeme. Pro nás je však prioritou zapracovat právě naše mladé kluky a připravit tým na příští sezónu.“

Nezbývá než skončit tak, jak jsme začali. Tedy otázkou. Chce někdo postoupit? Dejte nám vědět, komu věříte vy v naší anketě.