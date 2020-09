Jihlavané nastřelili třikrát tyč, zahrávali třináct rohových kopů, měli i více střel než protivník. Branku však vstřelit nedokázali.

Navíc do utkání nevstoupili příliš dobře, kromě dvou šancí Smejkala (střela do spojnice tyče a břevna plus nepřesně zakončený brejk) domácí svatyni nedokázali ohrozit. „Náš vstup do utkání si nedovedu vysvětlit, hráli jsme špantě,“ kroutil hlavou v rozhovoru pro televizi trenér Aleš Křeček.

A když Miskovič po půl hodině hry zamířil z přímoho kopu přesně pod břevno, Severočeši zaslouženě vedli.

Po změně stran se hrálo prakticky jen na jednu branku. Tu ústeckou. Ale v koncovce byli hosté jaloví. Dvakrát trefili tyč, Svoboda nedosáhl na střílený Smejkalův centr, Vedral mířil nedůrazně do brankáře, Lacko pálil těsně vedle, jednou vykopával z brankové čáry domácí Bílek… „Po změně stran už měla naše hra parametry, přišly šance, jenže jsme je nevyužili, stejně jako velké množství standardních situací," hořekoval Křeček.

Domácí nakonec tlak přežili a v nastaveném čase pečetili svoji výhru.

ÚSTÍ NAD LABEM – JIHLAVA 2:0

Góly: 33. Miskovič, 90.+4 Chodora. ŽK: Miskovič, Brak – Tureček. Rozhodčí: Hrubeš – Vlček, Klupák. Diváci: 688. Poločas: 1:0.

Ústí nad Labem: Tvrdoň – Bílek, Brak, Hudec, Písačka – Peterka – Čičovský, Miskovič (65. Emmer) – Kušej, Koubek (82. Šilhan), Prošek (84. Chodora).

Jihlava: Lancman – Vlček, Štefánek, Pojezný (46. Svoboda) – Červ (78. Horák), Lacko – Křišťál, Tureček (61. Ritter), Peřina – Smejkal, Araujo-Wilson (69. Vedral).