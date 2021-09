Dvoubrankový náskok už si Jihlava pohlídala a může se těšit na nějaké zvučné jméno, které by jí přihrál osmifinálový los MOL Cupu..

Místo závěrečného náporu přišly Pardubice o vyloučeného Čiháka, třetí branku FC Vysočina navíc mohl přidat střídající Peřina, ale mířil jen do tyče.

Domácí poté dobře bránili a celek z města perníků nepouštěli do vážnějších příležitostí. Druhý úder zasadila Jihlava svému protivníkovi krátce před uplynutím hodiny hry. Po rohovém kopu se balon odrazil k Turečkovi, který střelou k tyči zvýšil na rozdíl dvou branek.

Fotbalisté druholigové FC Vysočina Jihlava v úterý zdolali Pardubice a zajistili si postup do osmifinále českého poháru. | Foto: Jaroslav Loskot

Porovnání výkonnosti dvou našich profesionálních fotbalových soutěží dopadlo překvapivě ve prospěch té nižší. Do dalšího kola českého poháru zamířila Jihlava, která před vlastními fanoušky zdolala Pardubice 2:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.